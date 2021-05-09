تسونودا ينشر اعتذارًا من فريقه ألفا تاوري بعد غضبه إثر التصفيات

كان الياباني غاضبًا بعد خروجه من القسم الأوّل من تصفيات برشلونة، حيث لم يجد أيّ شرحٍ لافتقاره للوتيرة.

وأشار تسونودا إلى أنّ خصائص سيارته "آي.تي02" بدت مختلفة عن سيارة زميله غاسلي الذي تأهّل في المركز الـ 12. كما أشار إلى أنّ ردود فعله حول السيارة لم تكن هي ذاتها مثل ردود فعل غاسلي، ما تركه من دون شكٍ حيال عدم تسابقهما بسيارتَين متطابقتين.

وقال تسونودا في اللقائات التلفزيّة: "دائمًا ما تكون ردود فعلٍ مختلفة عن زميلي، حتّى عندما نختبر أشياء معاكسة تمامًا. هناك نقطة استفهام حول إن كنّا نستخدم ذات السيارة، بالطبع هي ذات السيارة، لكنّ خصائص السيارتَين مختلفة جدًا".

وأكمل: "ربّما يعود ذلك إلى أسلوب قيادة مختلف بالطبع. لكن أجل، لا أعلم، لا أفهم ما يحدث وسبب معاناتي بهذا الشكل".

لكنّ الياباني الشاب عاد بعد بضع ساعات ليكتب على وسائل التواصل الاجتماعيّ للاعتذار من فريقه عمّا قاله.

وكتب تسونودا: "أردت الاعتذار حيال تعليقاتي اليوم. لم أرد انتقاد الفريق الذي قام بعملٍ رائع طوال عطلة نهاية الأسبوع. كنت محبطًا من أدائي. سأضغط بأقصى طاقة غدًا".

كما كتب باليابانيّة ليقول: "أشعر أنّنا لا نزال بحاجة لتعميق فهمنا للسيارة. أودّ العمل على تحليل البيانات مع الفريق والسعي للحصول على إعدادات أفضل".