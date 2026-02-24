تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو
انتهى الحدث الاستعراضي الذي قدّمه يوكي تسونودا على متن سيارة ريد بُل "آر بي7" في سان فرانسيسكو بشكل درامي بعدما اشتعلت النيران في السيارة.
يوكي تسونودا، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي
عاد يوكي تسونودا إلى مقعد سيارة فورمولا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في حدث استعراضي، لكن الأمور ساءت عندما اشتعلت النيران في السيارة.
وشارك السائق الياباني ضمن الاستعراض في سان فرانسيسكو إلى جانب سائق الفورمولا 1 والرالي كروس السابق سكوت سبيد، ومتسابق الطرق الوعرة في فورد ميتش غوثري، وآرون كولتون دراج الفري ستايل موتوكروس.
وخلف مقود سيارة "آر بي7" الفائزة بلقبي 2011 مع ريد بُل، أمتع تسونودا الجماهير باستعراضات دائرية على شارع مارينا بوليفارد قبل أن تندلع النيران في مؤخرة السيارة. وصرخ المشجعون مطالبين السائق البالغ 25 عامًا بالخروج من السيارة، وهو ما فعله بسلام قبل أن يعمل المراقبون على إخماد الحريق.
وقال أحد المشجعين مازحًا على منصة إكس: "عندما لا يعجبك أنك خُفّضت إلى سائق احتياطي فتشعل النار في السيارة".
بينما أضاف آخر: "سيارة ريد بُل الخاصة بيوكي تسونودا حوّلت سان فرانسيسكو إلى عرض ناري حقيقي. دخان ونيران وجمهور جاء من أجل العرض لكنه حصل على مفاجأة نارية بدلًا من ذلك. من قال إن الفورمولا 1 ليست متطرفة بما فيه الكفاية؟".
هذا وتم نقل تسونودا إلى دور سائق تجارب واحتياطي لموسم 2026 بعدما خسر مقعده الأساسي في ريد بُل لصالح إسحاق حجار في نهاية عام 2025.
وكان تسونودا قد صرّح لوسائل الإعلام في أبوظبي العام الماضي قائلًا: "من الواضح أنني محبط وغاضب. الطريقة التي أُبلغت بها كانت مباشرة بعد السباق في قطر، من هيلموت بشكل خاص، بأنني لن أتسابق العام المقبل. بشكل مفاجئ أنا بخير. ليس بخير تمامًا، لكنني أتعامل مع الأمر. في صباح اليوم التالي طلبت الإفطار كالمعتاد، نفس الطعام. ربما لا أستوعب تمامًا أنه كان آخر سباق لي لهذا العام وللعام المقبل. ربما سأشعر أكثر بعد أبوظبي. لكن هكذا حدث وهذا ما أشعر به الآن".
فيما سينطلق موسم الفورمولا 1 لعام 2026 مع جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس على حلبة ألبرت بارك في ملبورن.
شارك أو احفظ هذه القصّة
لوكلير الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى في موناكو أمام فيرستابن ونوريس
بياستري على متن مكلارين يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في اليابان
توست: مصير تسونودا بات بين يديه الآن
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
دومينيكالي يشرح ما الذي يمكن لآبل تقديمه للفورمولا 1 ولم تستطع "إي اس بي ان" فعله
تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو
تكريم هانا شميتز ولورا مولر في حلبة ألبرت بارك مع إعادة تسمية المنعطف السادس
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات