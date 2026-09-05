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تسونودا يكشف عن تحدٍ طريف واجهه في مونزا مع سيارات 2026: "ظللت أنسى وضع الخط المستقيم هذا"

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تسونودا يكشف عن تحدٍ طريف واجهه في مونزا مع سيارات 2026: "ظللت أنسى وضع الخط المستقيم هذا"

ترك السائق البديل في ريسينغ بولز انطباعًا قويًا حتى الآن، لكنه يقول إنه يكتشف في إيطاليا مدى اختلاف وتعقيد سيارات الفورمولا 1 هذا العام.

منشور:
يوكي تسونودا، ريسينغ بولز

يوكي تسونودا، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

بعد أسبوعين من أدائه اللافت في زاندفورت، بدأ يوكي تسونودا مرة أخرى عطلة نهاية أسبوعه الثانية في الفورمولا 1 لموسم 2026 بقوة على حلبة مونزا.

وأوضح السائق الياباني خلال اليوم الإعلامي إن جائزة إيطاليا الكبرى ستكون تحديًا أكبر بكثير من زاندفورت، إذ تفتقر "معبد السرعة" إلى الطاقة في 2026، ما يضع أهمية أكبر على إدارة الطاقة مقارنة بجائزة هولندا الكبرى.

ومع ذلك، بدأ السائق الياباني عطلة نهاية الأسبوع من جديد بشكل جيد. وبعد التجارب الحرة يوم الجمعة، احتل تسونودا المركز العاشر، خلف ماكس فيرستابن مباشرة، وبفارق عُشر من الثانية فقط عن زميله في الفريق أرفيد ليندبلاد.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان تسونودا قد فاجأ نفسه، بالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع الصعبة التي كان يتوقعها.

حيث صرّح السائق الياباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "كان الوضع صعبًا بالتأكيد، وخصوصًا في التجارب الحرة الأولى، لكن الأمر كان نابعًا أكثر من، كما تعلمون، الكثير من الأشياء التي كانت فوضوية إلى حد ما بشكل عام".

ولا يرتبط ذلك كثيرًا بريسينغ بولز، بقدر ما يرتبط بتعقيد القوانين الجديدة لعام 2026. ويعرف تسونودا مونزا جيدًا من حقبة التأثيرات الأرضية، ولذلك كان معتادًا على استخدام نظام الدي آر إس حول الحلبة.

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وفي 2026، استُبدل ذلك بالانسيابية النشطة ومناطق وضع الخط المستقيم، التي أصبح عددها أكبر بكثير من مناطق الدي آر إس التي كانت موجودة سابقًا.

وتضم مونزا هذا العام أربع مناطق لوضع الخط المستقيم، وهي ضرورية بشدة لتقليل مقدار السحب ومنع مشهد السيارات على الحلبة في 2026 من أن يصبح أكثر صعوبة مما هو عليه بالفعل.

لكن تسونودا أوضح ضاحكًا أنه ظل ينسى استخدام الوضع المستقيم خلال الاتجاه نحو بارابوليكا، ببساطة لأنه لم يترسخ لديه بعد بشكل كامل.

حيث قال: "لدينا نقاط تفعيل أكثر من العام الماضي بالنسبة إلى النظام المكافئ لنظام الدي آر إس. وأنا أواصل نسيان استخدام هذا الوضع المستقيم باتجاه المنعطف 11. كنت أقول لنفسي: أوه، لماذا أخسر كل هذا الوقت في اللفة؟ أوه، حسنًا، في الواقع أنا لا أستخدم وضع الخط المستقيم. لذا فإن هذه الأمور تصدمني بقوة فعلًا، وكما تعلمون، هناك بعض التحديات التي واجهتها خلال الانتقال من العام الماضي إلى هذا العام".

وفي التجارب الحرة الثانية، استخدم تسونودا وضع الخط المستقيم في جميع الأماكن المسموح بها، وأظهر تنافسية مفاجئة.

حيث قال: "بشكل عام، في التجارب الحرة الثانية، بدأت الأمور تتجمع بشكل أكبر قليلًا. وانتهى الأمر بشكل جيد جدًا، مع معرفتنا أيضًا بالأمور التي لا يزال بإمكاننا تحسينها".

وأضاف: "أعتقد أن أرفيد يبدو أكثر ارتياحًا داخل السيارة، لذلك لا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين عليّ تحسينها. الثقة في السيارة ليست كبيرة، وليست موجودة بنسبة 100% بعد، لذلك أحتاج تدريجيًا إلى استخراج المزيد من الأداء منها".

جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، ألكسندر ألبون، فريق ويليامز

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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ماتيا بينوتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بول آرون، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بول آرون، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
آياو كوماتسو، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لوك براونينغ، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بول آرون، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لوك براونينغ، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
بول آرون، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، ماتيا بينوتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- التجارب الحرة الثانية
فورمولا 1
200

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