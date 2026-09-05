بعد أسبوعين من أدائه اللافت في زاندفورت، بدأ يوكي تسونودا مرة أخرى عطلة نهاية أسبوعه الثانية في الفورمولا 1 لموسم 2026 بقوة على حلبة مونزا.

وأوضح السائق الياباني خلال اليوم الإعلامي إن جائزة إيطاليا الكبرى ستكون تحديًا أكبر بكثير من زاندفورت، إذ تفتقر "معبد السرعة" إلى الطاقة في 2026، ما يضع أهمية أكبر على إدارة الطاقة مقارنة بجائزة هولندا الكبرى.

ومع ذلك، بدأ السائق الياباني عطلة نهاية الأسبوع من جديد بشكل جيد. وبعد التجارب الحرة يوم الجمعة، احتل تسونودا المركز العاشر، خلف ماكس فيرستابن مباشرة، وبفارق عُشر من الثانية فقط عن زميله في الفريق أرفيد ليندبلاد.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان تسونودا قد فاجأ نفسه، بالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع الصعبة التي كان يتوقعها.

حيث صرّح السائق الياباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "كان الوضع صعبًا بالتأكيد، وخصوصًا في التجارب الحرة الأولى، لكن الأمر كان نابعًا أكثر من، كما تعلمون، الكثير من الأشياء التي كانت فوضوية إلى حد ما بشكل عام".

ولا يرتبط ذلك كثيرًا بريسينغ بولز، بقدر ما يرتبط بتعقيد القوانين الجديدة لعام 2026. ويعرف تسونودا مونزا جيدًا من حقبة التأثيرات الأرضية، ولذلك كان معتادًا على استخدام نظام الدي آر إس حول الحلبة.

وفي 2026، استُبدل ذلك بالانسيابية النشطة ومناطق وضع الخط المستقيم، التي أصبح عددها أكبر بكثير من مناطق الدي آر إس التي كانت موجودة سابقًا.

وتضم مونزا هذا العام أربع مناطق لوضع الخط المستقيم، وهي ضرورية بشدة لتقليل مقدار السحب ومنع مشهد السيارات على الحلبة في 2026 من أن يصبح أكثر صعوبة مما هو عليه بالفعل.

لكن تسونودا أوضح ضاحكًا أنه ظل ينسى استخدام الوضع المستقيم خلال الاتجاه نحو بارابوليكا، ببساطة لأنه لم يترسخ لديه بعد بشكل كامل.

حيث قال: "لدينا نقاط تفعيل أكثر من العام الماضي بالنسبة إلى النظام المكافئ لنظام الدي آر إس. وأنا أواصل نسيان استخدام هذا الوضع المستقيم باتجاه المنعطف 11. كنت أقول لنفسي: أوه، لماذا أخسر كل هذا الوقت في اللفة؟ أوه، حسنًا، في الواقع أنا لا أستخدم وضع الخط المستقيم. لذا فإن هذه الأمور تصدمني بقوة فعلًا، وكما تعلمون، هناك بعض التحديات التي واجهتها خلال الانتقال من العام الماضي إلى هذا العام".

وفي التجارب الحرة الثانية، استخدم تسونودا وضع الخط المستقيم في جميع الأماكن المسموح بها، وأظهر تنافسية مفاجئة.

حيث قال: "بشكل عام، في التجارب الحرة الثانية، بدأت الأمور تتجمع بشكل أكبر قليلًا. وانتهى الأمر بشكل جيد جدًا، مع معرفتنا أيضًا بالأمور التي لا يزال بإمكاننا تحسينها".

وأضاف: "أعتقد أن أرفيد يبدو أكثر ارتياحًا داخل السيارة، لذلك لا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين عليّ تحسينها. الثقة في السيارة ليست كبيرة، وليست موجودة بنسبة 100% بعد، لذلك أحتاج تدريجيًا إلى استخراج المزيد من الأداء منها".