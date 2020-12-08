تسونودا يقود لصالح ألفا تاوري في تجارب أبوظبي للناشئين

من المتوقّع أن يتمّ الإعلان قريبًا عن التعاقد مع الياباني كسائقٍ أساسيّ لموسم 2021، ليُجاور بيير غاسلي.

وكان تسونودا قد أكمل موسمه الأوّل في الفورمولا 2 من خلال فوزٍ بالسباق الرئيسيّ ومركزٍ ثانٍ في السباق القصير في الجولة الأخيرة في الصخير.

وحصل الياباني رسميًا على رخصة القيادة الخاصة من "فيا" بحلوله ثالثًا في ترتيب بطولة 2020، وحصل على جائزة أنطوان هوبير لأفضل ناشئ في البطولة.

وسبق له التمتّع بتجربته الأولى خلف مقود سيارة فورمولا واحد عندما قاد سيارة تورو روسو من موسم 2018 على حلبة إيمولا إثر جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، وأثار إعجاب الفريق بالرغم من صعوبة الأجواء حينها.

ويحظى تسونودا بتقديرٍ عالٍ في أروقة ريد بُل، حيث قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "أظهر يوكي في تجارب إيمولا أنّه يتعلّق بسرعة وقادرٌ على التعوّد بسهولة على السيارة وكان قادرًا على تحسين أزمنته في كلّ لفّة".

وأضاف: "لذا قرّرنا خوض التجارب معه في يوم اختبارات السائقين اليافعين الأربعاء المقبل بعد السباق. أنا مقتنعٌ بأنّه سيُحقّق خطوة جيّدة إلى الأمام إثر يومٍ كامل في السيارة، وسيقود سيارة آي.تي01 هذه المرّة، لذا ستكون ردود فعله قيّمة أكثر بالنسبة لمهندسينا".