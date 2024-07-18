تسونودا يعلّق على إمكانية أن يتم اختيار لاوسون بدلًا منه ضمن صفوف ريد بُل رايسينغ
أصر يوكي تسونودا على أنه "فعل أكثر" من أجل استحقاق الترقية إلى الفريق الأساسي لريد بُل من ليام لاوسون، إذا ما استغنى الفريق عن خدمات سيرجيو بيريز.
يوكي تسونودا، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
قال يوكي تسونودا أنه سيكون "غريبًا" من ريد بُل أن تختار سائقها الاحتياطي ليام لاوسون بدلًا منه في حال آثر الفريق تسريح سيرجيو بيريز.
بالرُغم من تجديد عقده مؤخرًا لموسمين مع ريد بُل، لكن بيريز يقع تحت ضغط كبير في الوقت الحالي من أجل رفع مستواه على إثر سلسلة التأديات المتراجعة الأخيرة بجوار ماكس فيرستابن.
ومن المعلوم بأن ريد بُل قد تفعّل بنود فك ارتباط مختلفة ضمن عقد المكسيكي خلال العطلة الصيفية، حيث كان اختبار الفريق الأخير مع لاوسون في سيلفرستون آخر إشارة على أن العلامة النمساوية تقيّم خياراتها لتعويض بيريز.
وكانت عودة دانيال ريكاردو إلى فريق آربي الرديف بمثابة تقييمه كبديل محتمل كذلك، لكن الأسترالي لم يرق بعد إلى التوقعات على نحوٍ ثابت.
في الأثناء، تمتع تسونودا زميل ريكاردو بأفضل موسم في مسيرته بعد موسم آخر قوي في 2023. لكن الياباني لا يبدو بأنه يحظى بالثقة الكافية من كريستيان هورنر مدير ريد بُل من أجل الصعود إلى الفريق الأساسي ومزاملة فيرستابن بطل العالم، ذلك المقعد الذي أثبت صعوبة الضغط الذي يتعرض له صاحبه وأثّر على مسيرة سائقين أمثال بيير غاسلي وأليكس ألبون في الماضي.
وضمن معرض حديثه في المجر اليوم، صرّح تسونودا أنه سيكون "غريبًا" من ريد بُل أن تفضّل لاوسون عليه لمقعدها بجوار فيرستابن، بالنظر إلى أن النيوزيلندي لديه 5 سباقات فقط في سجله في مقابل الياباني الذي يتحسّن بشكل ثابت بالاقتراب من منتصف موسمه الرابع في الفورمولا 1.
حيث قال: "إذا ما اختاروا ليام، سيكون ذلك غريبًا منهم. قام ليام بعمل جيد للغاية عندما قاد على جهاز المحاكاة، لكن أعتقد بأنني قمت بأكثر من ذلك. لذلك سنرى كيف ستسير الأمور، فهم يعلمون كيف يديرون السائقين".
وأضاف: "أشعر بأنني جاهز لهذه الخطوة بالمقارنة مع المواسم الثلاثة الماضية، كما أنك تنافس في مواجهة فرق الصدارة، وعلى مراكز متقدمة، وحتى في مواجهة ماكس".
وتابع: "في النهاية، هم من سيقررون، فذلك ليس أمر لي سيطرة عليه، وعليه سأركز فقط على ما يجب علي فعله في السباقين المقبلين".
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