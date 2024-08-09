تسونودا يشعر بالجهوزيّة للتواجد في القمّة: "أنا سائقٌ مكتملٌ أكثر الآن"

يعتقد يوكي تسونودا بأنّه جاهزٌ الآن للمنافسة في المقدّمة ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، قائلًا أنّه بات "سائقًا مكتملًا أكثر الآن" ضمن موسمه الرابع مع آربي.

أظهر تسونودا مرارًا لمحات سرعة عالية، لكنّ عصبيّته العالية دائمًا ما خذلته في الماضي، حيث اعترف الياباني بأنّ السيطرة على مشاعره هي السبيل لمستقبله، ليس فقط تقديم مستوى ثبات أداء أفضل، بل لدراسته كخيارٍ ضمن قنينة الضغط في الفريق الرئيسي لريد بُل والمصاعب التي يتضمّنها المقعد المجاور لبطل العالم ماكس فيرستابن.

لكنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لا يبدو مقتنعًا بأنّ تسونودا يملك الصلابة لتحمّل ذلك الضغط، حيث لم يُطرح صاحب الـ 24 عامًا كخيارٍ لتعويض سيرجيو بيريز في حال تطلّب الأمر ذلك.

وأُعلن في يونيو أنّ تسونودا سيبقى في صفوف آربي لموسمٍ خامس في 2025، بالرغم من أنّ تشكيلة ريد بُل تبقى مرنة مثل المعتاد.

وبعد تحقيق خطوة أخرى إلى الأمام على صعيد الأداء هذا الموسم، لا يخفي تسونودا سعيه وراء ترقية إلى الفريق الرئيسي لريد بُل.

وقال الياباني الشاب ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أشعر بأنّني سائقٌ مكتملٌ أكثر الآن".

وأضاف: "عندما أنظر من الخارج، فبالرغم من أنّ وتيرتي على صعيد اللفّة الواحدة، أو تأديتي أو قيادتي كانت جيّدة في السابق، فإنّ المحادثات اللاسلكيّة والتحكّم في العواطف كانا ضعيفين كثيرًا، هناك فجوة كبيرة بالمقارنة مع دانيال على سبيل المثال".

وأردف: "إن أردت الذهاب إلى فريقٍ كبير، فإنّ تلك الأمور تكون مهمّة جدًا لأنّ الفرق الكبرى تنتظر سائقًا مكتملًا أكثر".

ثمّ تابع: "لذا أردت تحسين تلك الجوانب وأن أكون سائقًا مكتملًا أكثر كي لا يتذمّر أيّ أحدٍ حول تلك الجوانب بالتحديد، وأشعر بأنّني جاهزٌ الآن، كنت قادرًا على تحقيق ذلك في السباقات القليلة الماضية".

وأكمل: "أؤمن بنفسي وأتحكّم بشكلٍ أفضل الآن وبثباتٍ أفضل. أنا سعيدٌ جدًا بأنّني قادرٌ على تحقيق ذلك الهدف في كلّ مرّة. هذا ما عليّ فعله، التركيز على ذلك عوضًا عن التركيز على الشائعات أو أيٍ كان".

وفي ظلّ تمتّعه بدعمٍ كبير من هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل، يأمل تسونودا أن يسمح له نصفٌ ثانٍ أكثر ثباتًا في الموسم بإقناع المزيد من الأصوات في معسكر ريد بُل.