تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

أثار سائق ألفا تاوري الإعجاب عبر تسجيله لثاني أسرع الأزمنة في اليوم الختاميّ من التجارب ليكون على بُعد 0.093 ثانية عن المعيار الذي وضعه ماكس فيرشتابن.

لكنّ أعين الصقر التي تمتّع بها بعض المتابعين لاحظت أنّ أداء تسونودا تعزّز نتيجة حقيقة تفعيله لنظام "دي آر اس" أبكر من المعتاد، وهو ما يمنحه أفضليّة على صعيدَي الزمن والسرعة القصوى بالمقارنة مع الجميع.

وتبدأ منطقة "دي آر اس" الرسميّة في البحرين بعد 170 مترًا من مخرج المنعطف الأخير، لكنّ تسونودا كان يُفعّل نظامه أبكر من ذلك بكثير.

وبحديثه حول هذا الموضوع، قال تسونودا أنّ إدارة النظام تغيّرت في اليوم الختامي، ما يعني أنّه كان يتمّ تفعيله خارج المنطقة الرسميّة.

لذا في حين أنّ ضغطه على الزرّ مبكّرًا في اليومين الأسبقين لم يكن ليُفعّل النظام خارج المنطقة، إلّا أنّ ذلك حدث في اليوم الأخير.

وبحديثه قبيل جائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة من موسم 2021، قال تسونودا: "عادة لا يجب أن تكون قادرًا على تفعيل النظام قبل عبور خطّ التفعيل، حتّى في التجارب مثل السباق. لكن في حالتي فقد كنت قادرًا على استخدامه واعتقدت بأنّه قد تمّ تجهيز الحصّة على ذلك النحو".

وأضاف: "لم أفتحه مبكّرًا لكسب الوقت، لم تكن لديّ نوايا سيّئة. لكن لو كنتَ قادرًا على استخدامه فعليك ذلك، أليس الأمر هكذا؟ كما أنّني أفترض أنّ الأمر لم يقتصر عليّ، وأنّ سائقين آخرين فعلوا الأمر ذاته".

وأكمل: "بقول ذلك فإنّني فعّلته أبكر بـ 50 مترًا، وأعتقد بأنّ ذلك كان يُعادل عُشرين أو ثلاثة على صعيد الزمن. ليس فارقًا ضخمًا مثل ستّة أو سبعة أعشارٍ. لكنّ ذلك لا يُغيّر تفعيلنا إيّاه مبكّرًا...".

وحتّى من دون النظام فإنّ ألفا تاوري حظيت بتجارب مشجّعة، حيث أظهرت سيارتها الجديدة "آي.تي02" سرعة وموثوقيّة على مدار الأيّام الثلاثة.

لكنّ تسونودا يعتقد بأنّ السيارة ربّما كانت متوازنة أكثر من اللازم ما صعّب رغبته بالانعطاف بالعدائيّة التي يريدها.

وقال الياباني: "بالنسبة لمدى سهولة قيادة السيارة، فإنّها مستقّرة جدًا لذا يصعب أحيانًا الانعطاف بها بالشكل المناسب".

وأضاف: "التماسك الخلفي عالٍ جدًا، لذا يُصعّب ذلك انعطاف المقدّمة. لذا لو لم تنعطف بسلاسة، فإنّك تخسر التماسك على الإطارَين الأماميين وتنزلق. لهذا السبب علينا الانعطاف بسلاسة كبيرة".

وأكمل: "بالنسبة لفيرشتابن فإنّ السيارة تنعطف بالشكل المناسب عندما تكون زاوية المقود كبيرة، أليس كذلك؟ أعتقد بأنّه من الجيّد الحصول على سيارة هكذا، كون قيادتها أسهل إلى حدٍ ما. هناك بعض الأشياء هكذا لذا لا أعلم بعد أداءنا بالمقارنة مع ريد بُل".