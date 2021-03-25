تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
22 ساعات
:
39 دقيقة
:
21 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021 التالي / فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

شرح يوكي تسونودا خلفيّة تفعيله المبكّر لنظام "دي آر اس" خلال التجارب الشتويّة لبطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين ما ساعده على تحسين وتيرته.

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

أثار سائق ألفا تاوري الإعجاب عبر تسجيله لثاني أسرع الأزمنة في اليوم الختاميّ من التجارب ليكون على بُعد 0.093 ثانية عن المعيار الذي وضعه ماكس فيرشتابن.

لكنّ أعين الصقر التي تمتّع بها بعض المتابعين لاحظت أنّ أداء تسونودا تعزّز نتيجة حقيقة تفعيله لنظام "دي آر اس" أبكر من المعتاد، وهو ما يمنحه أفضليّة على صعيدَي الزمن والسرعة القصوى بالمقارنة مع الجميع.

اقرأ أيضاً:

وتبدأ منطقة "دي آر اس" الرسميّة في البحرين بعد 170 مترًا من مخرج المنعطف الأخير، لكنّ تسونودا كان يُفعّل نظامه أبكر من ذلك بكثير.

وبحديثه حول هذا الموضوع، قال تسونودا أنّ إدارة النظام تغيّرت في اليوم الختامي، ما يعني أنّه كان يتمّ تفعيله خارج المنطقة الرسميّة.

لذا في حين أنّ ضغطه على الزرّ مبكّرًا في اليومين الأسبقين لم يكن ليُفعّل النظام خارج المنطقة، إلّا أنّ ذلك حدث في اليوم الأخير.

وبحديثه قبيل جائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة من موسم 2021، قال تسونودا: "عادة لا يجب أن تكون قادرًا على تفعيل النظام قبل عبور خطّ التفعيل، حتّى في التجارب مثل السباق. لكن في حالتي فقد كنت قادرًا على استخدامه واعتقدت بأنّه قد تمّ تجهيز الحصّة على ذلك النحو".

وأضاف: "لم أفتحه مبكّرًا لكسب الوقت، لم تكن لديّ نوايا سيّئة. لكن لو كنتَ قادرًا على استخدامه فعليك ذلك، أليس الأمر هكذا؟ كما أنّني أفترض أنّ الأمر لم يقتصر عليّ، وأنّ سائقين آخرين فعلوا الأمر ذاته".

وأكمل: "بقول ذلك فإنّني فعّلته أبكر بـ 50 مترًا، وأعتقد بأنّ ذلك كان يُعادل عُشرين أو ثلاثة على صعيد الزمن. ليس فارقًا ضخمًا مثل ستّة أو سبعة أعشارٍ. لكنّ ذلك لا يُغيّر تفعيلنا إيّاه مبكّرًا...".

وحتّى من دون النظام فإنّ ألفا تاوري حظيت بتجارب مشجّعة، حيث أظهرت سيارتها الجديدة "آي.تي02" سرعة وموثوقيّة على مدار الأيّام الثلاثة.

لكنّ تسونودا يعتقد بأنّ السيارة ربّما كانت متوازنة أكثر من اللازم ما صعّب رغبته بالانعطاف بالعدائيّة التي يريدها.

وقال الياباني: "بالنسبة لمدى سهولة قيادة السيارة، فإنّها مستقّرة جدًا لذا يصعب أحيانًا الانعطاف بها بالشكل المناسب".

وأضاف: "التماسك الخلفي عالٍ جدًا، لذا يُصعّب ذلك انعطاف المقدّمة. لذا لو لم تنعطف بسلاسة، فإنّك تخسر التماسك على الإطارَين الأماميين وتنزلق. لهذا السبب علينا الانعطاف بسلاسة كبيرة".

وأكمل: "بالنسبة لفيرشتابن فإنّ السيارة تنعطف بالشكل المناسب عندما تكون زاوية المقود كبيرة، أليس كذلك؟ أعتقد بأنّه من الجيّد الحصول على سيارة هكذا، كون قيادتها أسهل إلى حدٍ ما. هناك بعض الأشياء هكذا لذا لا أعلم بعد أداءنا بالمقارنة مع ريد بُل".

المشاركات
التعليقات
مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

المقال السابق

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

المقال التالي

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

2
فورمولا 1

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

12دقيقة
3
فورمولا 1

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

23س
4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

5
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

أحدث الأخبار
لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

12د
فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"
فورمولا 1

ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"

أحدث ملفات الفيديو
كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
22-03-2021

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
21-03-2021

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام 00:35
فورمولا 1
15-03-2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام

الأكثر شعبية اليوم

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

أحدث الأخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.