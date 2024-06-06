جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

تسونودا يرغب "التزامًا أكبر من ريد بُل" بعد تجديدها مع بيريز

يأمُل يوكي تسونودا بأن يتلقى "التزامًا أكبر" من ريد بُل بعدما فضّلت عليه سيرجيو بيريز لمقعد الفريق الأساسي لموسم 2025.

يوكي تسونودا، آر بي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أعلنت ريد بُل يوم الثلاثاء الماضي تجديد عقد بيريز لموسمين إضافيين ليبقى زميلًا لماكس فيرستابن حتى موسم 2026.

ويحرّك قرار ريد بُل بالحفاظ على خدمات بيريز مزيدًا من قطع الأحجية في سوق الانتقالات، حيث بات كارلوس ساينز المغادر لصفوف فيراري يملك الاختيار بين ويليامز وآودي فقط.

لكنه يؤثر كذلك على باقي السائقين تحت مظلة ريد بُل، بما فيهم ثنائي آربي تسونودا ودانيال ريكاردو، وكذلك ليام لاوسون.

ومن بين هذا الثلاثي، فإن تسونودا هو من برز بتأدياته في موسم 2024، ليكون المرشح الأبرز ليصعد إلى فريق ريد بٌل الأساسي، لكن التجديد مع بيريز يعني أن على الياباني مواصلة الانتظار حتى ما سيكون موسمه الخامس على الأقل مع الفريق الرديف في 2025.

وبينما أوضح تسونودا أنه "ليس في عجلة" من أجل أن تتم ترقيته وأنه سعيد كفاية بالبقاء مع آربي في الوقت الحالي، لكنه يريد كذلك رؤية "التزام أكبر من ريد بُل" فيما يتعلق بخياراته المستقبلية.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "أود رؤية المزيد من الالتزام في عقدي. أنا ملتزم بطبيعة الحال مع ريد بُل وآمُل أن أتلقى التزامًا أكبر منهم".

وأضاف: "هنالك نقاشات قائمة وأرغب بضمان أن نكون أولًا على ذات النسق سويًا، ومن ثم سنرى ما سيحدث. لكنني سعيد مع آربي".

وتابع: "حتى خلال هذين العامين، سيتعين على سيرجيو أن يقدم الأداء الأفضل، وضمن بيئة تنافسية مثل ريد بُل، كل شيء يمكن أن يحدث. لذلك أهنئه، وسأواصل التركيز على ما أقوم به حاليًا وأثبت نفسي بشكل أكبر على أمل أن تدرك ريد بُل تقدمي على نحوٍ أكبر".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماغنوسن: "لم يكن عليّ الوثوق" ببيريز في حادثة موناكو

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة

ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة
مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"

مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"
دبليو2آرسي: الراجحي يهزم العطية بفارق ضئيل ليفوز بتحدي الطريق 40 لموسم 2024

دبليو2آرسي: الراجحي يهزم العطية بفارق ضئيل ليفوز بتحدي الطريق 40 لموسم 2024

ICCR كروس كانتري
دبليو2آرسي: الراجحي يهزم العطية بفارق ضئيل ليفوز بتحدي الطريق 40 لموسم 2024
مدراء فرق الفومرولا 1 يعقدون اجتماعًا في ظلّ القلق إزاء قوانين 2026

مدراء فرق الفومرولا 1 يعقدون اجتماعًا في ظلّ القلق إزاء قوانين 2026

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مدراء فرق الفومرولا 1 يعقدون اجتماعًا في ظلّ القلق إزاء قوانين 2026

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط