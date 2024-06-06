تسونودا يرغب "التزامًا أكبر من ريد بُل" بعد تجديدها مع بيريز

أعلنت ريد بُل يوم الثلاثاء الماضي تجديد عقد بيريز لموسمين إضافيين ليبقى زميلًا لماكس فيرستابن حتى موسم 2026.

ويحرّك قرار ريد بُل بالحفاظ على خدمات بيريز مزيدًا من قطع الأحجية في سوق الانتقالات، حيث بات كارلوس ساينز المغادر لصفوف فيراري يملك الاختيار بين ويليامز وآودي فقط.

لكنه يؤثر كذلك على باقي السائقين تحت مظلة ريد بُل، بما فيهم ثنائي آربي تسونودا ودانيال ريكاردو، وكذلك ليام لاوسون.

ومن بين هذا الثلاثي، فإن تسونودا هو من برز بتأدياته في موسم 2024، ليكون المرشح الأبرز ليصعد إلى فريق ريد بٌل الأساسي، لكن التجديد مع بيريز يعني أن على الياباني مواصلة الانتظار حتى ما سيكون موسمه الخامس على الأقل مع الفريق الرديف في 2025.

وبينما أوضح تسونودا أنه "ليس في عجلة" من أجل أن تتم ترقيته وأنه سعيد كفاية بالبقاء مع آربي في الوقت الحالي، لكنه يريد كذلك رؤية "التزام أكبر من ريد بُل" فيما يتعلق بخياراته المستقبلية.

حيث قال: "أود رؤية المزيد من الالتزام في عقدي. أنا ملتزم بطبيعة الحال مع ريد بُل وآمُل أن أتلقى التزامًا أكبر منهم".

وأضاف: "هنالك نقاشات قائمة وأرغب بضمان أن نكون أولًا على ذات النسق سويًا، ومن ثم سنرى ما سيحدث. لكنني سعيد مع آربي".

وتابع: "حتى خلال هذين العامين، سيتعين على سيرجيو أن يقدم الأداء الأفضل، وضمن بيئة تنافسية مثل ريد بُل، كل شيء يمكن أن يحدث. لذلك أهنئه، وسأواصل التركيز على ما أقوم به حاليًا وأثبت نفسي بشكل أكبر على أمل أن تدرك ريد بُل تقدمي على نحوٍ أكبر".