تسونودا يرد على تصريحات فيرستابن بشأن سيارات الفورمولا 1 لعام 2026

استخف يوكي تسونودا بتعليقات ماكس فيرستابن التي اعتبر فيها أن نتائجه الأخيرة دليل على أن تأثير السائق أصبح أقل أهمية مع سيارات الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026.

وكان السائقان زميلين في ريد بُل العام الماضي، لكن فيرستابن أنهى الموسم وصيفًا في بطولة العالم، بينما تراجع تسونودا إلى المركز السابع عشر، ليتم استبداله بإسحاق حجار في موسم 2026.

وأصبح السائق البالغ من العمر 26 عامًا سائقًا احتياطيًا للفريق، لكنه خاض السباقين الأخيرين في زاندفورت ومونزا مع الفريق الشقيق ريسينغ بولز، وسيواصل المشاركة معه مرة أخرى في مدريد هذا الأسبوع.

وجاء ذلك بسبب إصابة حجار في معصمه خلال العطلة الصيفية، إذ استُبدل السائق الفرنسي مؤقتًا بليام لاوسون في ريد بُل، وهو سائق آخر عانى إلى جانب فيرستابن في 2025.

ومع ذلك، قدم تسونودا ولاوسون أداءً قويًا، إذ احتل السائق النيوزيلندي المركز السابع في هولندا، بينما حصد سائق ريسينغ بولز نقطة في مونزا بعدما كان قد خسر النقاط بفارق ضئيل في زاندفورت.

ولهذا السبب، يشعر السائق الياباني بالرضا عن نتائجه، خصوصًا بالنظر إلى مدى صعوبة موسم 2025، ولذلك فهو لا يسمح لتعليقات بطل العالم أربع مرات بالتأثير فيه.

وقال في مدريد: "هذه تعليقاته، لذا... لا أعرف. بصراحة، قرأتها فقط. وهذا كل شيء".

وأضاف: "إنها سيارة مختلفة بالتأكيد. من الواضح أن نشر الطاقة والأمور الأخرى مختلف. ومن الواضح أيضًا أن هناك بعض المنعطفات التي لا يمكنك فيها الضغط بأقصى قوة طوال الوقت. وهذا أمر اختبرته في مونزا".

وأكمل: "لكن هذا كل شيء. لا أستخلص شيئًا فعلًا من تعليقاته، وإذا قارنت ذلك بنتائجي وما أظهرته في السباقين، فأعتقد أن الأمر فردي جدًا. لذلك أعتقد أنني قدمت عملًا جيدًا، وهذا كل شيء".

وكان فيرستابن من أكثر المنتقدين صراحة للقوانين الجديدة لعام 2026، إذ وصفها قبل بداية الموسم بأنها "فورمولا إي على المنشطات" بسبب الاعتماد الكبير على إدارة الطاقة.

وظهرت هذا العام حالات سيطرت فيها القوانين الأكثر اعتمادًا على الطاقة الكهربائية على تحدي السائق، مثل اضطرار لاندو نوريس إلى "تجاوز" لويس هاميلتون في سوزوكا.

وحدث أمر مشابه في سبا عندما أشارت مكلارين إلى "العناصر ذاتية التعلم" في وحدة الطاقة، وكل ذلك أدى إلى استخدام فيرستابن نتائج لاوسون وتسونودا الأخيرة كدليل إضافي على وجهة نظره.

وقال الهولندي لشبكة بي بي سي: "في تاريخ هذه الرياضة، عادةً ما تتم مكافأة السائق الأكثر التزامًا، والذي يتأخر أكثر في الكبح ويدخل على دواسة الوقود في وقت أبكر، والذي يلتزم أكثر في المنعطفات عالية السرعة، لأنه ببساطة يكسب ذلك الوقت في المنعطف".

وأضاف: "لكن الآن، تفكر باستمرار: في هذا المنعطف قد أضطر إلى التخفيف قليلًا، والدخول على دواسة الوقود في وقت متأخر، أو الكبح مبكرًا، أو رفع قدمي عن دواسة الوقود، وبعدها أحصل على سرعة قصوى أعلى. أشياء من هذا القبيل. هذا أمر غير طبيعي جدًا. وهذا ليس ما ينبغي أن تكون عليه الأمور".

وأكمل: "من دون أي تقليل من الاحترام، وآمل ألّا يلتقط أحد هذه النقطة، لكن انظروا إلى يوكي. يصعد إلى السيارة من دون أن يكون قد قادها من قبل. ويصبح تنافسيًا على الفور. وليام يقفز من ريسينغ بولز إلى ريد بُل، ويصبح تنافسيًا على الفور. السبب هو أن هذه السيارات لا تتفاعل بشكل كافٍ مع مدخلات السائق".

ثمّ تابع: "بالطبع، نعم، لا تزال بحاجة إلى تقديم لفة جيدة ولا تزال بحاجة إلى الالتزام، وسيظل السائقون الأسرع يتفوقون في النهاية، لكن الأمر محدود جدًا، وكأنه قبضة خانقة أو شيء من هذا القبيل. أنت مقيد".