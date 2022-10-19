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تسونودا يحتاج لتفادي الأخطاء من أجل قيادة ألفا تاوري في 2023

قال يوكي تسونودا أنه يحتاج بالتأكيد "لتقليل" أخطائه مثل حادثته في سنغافورة وسلسلة عقوباته السابقة من أجل قيادة فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد العام المُقبل.

تسونودا يحتاج لتفادي الأخطاء من أجل قيادة ألفا تاوري في 2023

سيدخل تسونودا موسم 2023 وهو السائق الأكثر خبرة في ألفا تاوري بعد مغادرة زميله الحالي بيير غاسلي وانتقاله لصفوف ألبين للموسم المُقبل.

وسيعوّض غاسلي الهولندي نيك دي فريز الذي فاز بلقبي الفورمولا 2 والفورمولا إي، وخاض أولى سباقاته في الفورمولا واحد في مونزا في سبتمبر/أيلول الماضي كبديل في اللحظات الأخيرة لأليكس ألبون سائق ويليامز.

وأظهر تسونودا لمحات من الأداء المذهل خلال مسيرته مع ألفا تاوري، وحقق تقدمًا جيدًا على مدار موسمه الثاني مع الفريق هذا العام، لكنه عانى كذلك من أجل ثبات التواجد ضمن مراكز النقاط.

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ولطالما كان السائق الياباني منفتحًا حيال حاجته للتعلّم من غاسلي، حيث أوضح في سوزوكا أنه ما تزال هنالك "أمور كثيرة" يحتاج لتعلّمها من زميله الحالي ضمن سباقاتهما الأخيرة سويًا في ألفا تاوري.

فقال: "عليّ بالتأكيد تقليل ذلك النوع من الأخطاء كالذي ارتكبته في سنغافورة، وأمور أخرى كذلك، مثل العقوبات".

وأضاف: "تلك أمور غير ضرورية. يجب عليّ تحسين هذه الأمور بالتأكيد، ولكن في ذات الوقت أحتاج أيضاً لتحسين وتيرتي، ولا سيما على مدار اللفة الواحدة، بيد أنني سعيد جدًا بتقدمي حتى الآن".

وتابع: "لذلك سأواصل الحفاظ على ذلك الزخم حتى العام المُقبل. لكنني ما أزال أتعلم، وهنالك أمور كثيرة لاكتسابها، ولديّ الثقة لفعل ذلك".

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تغييرات في حلبة سنغافورة ستؤدي لخفض زمن اللفة بحدود 20 ثانية
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تغييرات في حلبة سنغافورة ستؤدي لخفض زمن اللفة بحدود 20 ثانية
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ماركو: دي فريز ينبغي أن يكون قائد الفريق في ألفا تاوري في 2023

ماركو: دي فريز ينبغي أن يكون قائد الفريق في ألفا تاوري في 2023

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