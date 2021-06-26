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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات

تلقّى يوكي تسونودا عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق جائزة ستيريا الكبرى، وذلك إثر عرقلته فالتيري بوتاس في التصفيات على حلبة ريد بُل رينغ.

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات

سيتراجع تسونودا ثلاثة مراكز من مكان تأهّله، وذلك بعد تسجيله أفضل نتيجة له في التصفيات إلى اليوم بحلول ثامنًا.

لكن سائق ألفا تاوري واجه تحقيقًا من المراقبين عقب الحصة، والذين ارتأوا بأنه عرقل بوتاس خلال إحدى اللفات السريعة في القسم الثالث، وهو ما دفع الفنلندي لنعت تسونودا "بالأحمق" عبر اللاسلكي.

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وأوضح تسونودا عقب الحصة بأن الفريق لم يخبره باقتراب بوتاس في تلك الواقعة حتى منطقة الكبح، إذ أنه رغب بتفادي "حادثة كبيرة" عبر التحرك إلى الجهة الداخلية.

لكن المراقبين أمعنوا في تفاصيل ما حدث، ليوقّعوا عقوبة ثلاثة مراكز على تسونودا وكذلك نقطة عقوبة على رخصته.

وجاء في تقرير المراقبين: "كانت السيارة رقم 22 قد أكملت لفة السريعة وأخبر الفريق السائق بأنه ضمن لفة أخرى الآن. ولم يحذّر الفريق السيارة رقم 22 باقتراب السيارة رقم 77 ضمن لفة سريعة. اقتربت السيارة رقم 77 من السيارة رقم 22 عند مدخل المنعطف الرابع. كانت السيارة رقم 22 على خط التسابق، إذ وبينما حاول السائق التحرك خارج ذلك الخط إلى الجهة الخارجية، فقد عرقل السيارة رقم 77 على نحوٍ غير ضروري".

وأضاف: "إنها مسؤولية كل سائق أن يكون واعيًا للسيارات الأسرع عندما يكونون ضمن لفة بطيئة. كان على الفريق أن يساعد السائق في أن يدرك اقتراب السيارة الأسرع، لكنّ افتقارًا للتواصل كهذا لا يعد عذرًا للسائق".

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وبذلك ينطلق الياباني غدًا من المركز الـ 11، وسيتقدم مركزًا إثر ذلك كل من فرناندو ألونسو، لانس سترول وجورج راسل.

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مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل

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