تسونودا يتحمل مسؤولية الحادثة مع غاسلي في سيلفرستون

كان السائقان بالمركزين السابع والثامن أثناء الحادثة التي أدت في نهاية المطاف إلى انسحاب غاسلي واكتفاء تسونودا بالمركز 14.

وأظهرت اللقطات من السيارة أن معركتهما بدءاً في اللفة العاشرة، حين سمح تحبب إطارات غاسلي لزميله بالاقتراب منه.

اتجه تسونودا للجهة الداخلية بينما اتجه غاسلي خارجاً لكنه تمكن من الحفاظ على مركزه أمامه.

وبقي الياباني قريباً من السيارة الأخرى وحاول الاتجاه داخلاً حين احتكت السيارتان ببعضهما البعض ليخرجا عن المسار.

نتيجة لذلك تلقى تسونودا عقوبة خمس ثوانٍ ونقطتي عقوبة على رخصة قيادته الخاصة "سوبر لايسنس" لتسببه بالحادثة.

وأصرّ تسونودا أنه توقع وجود مساحة كافية للتقدم، لكنه يتقبل أن ما حصل كان خطأه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من وجهة نظري، كانت سرعتي كافية لاجتياز المنعطف. لكن في الوقت نفسه لم أتوقع أنه سيغلق الباب. لم يغلقه كاملاً لكن لم تكن هناك مساحة كافية للانعطاف".

وأكمل: "من الواضح أنه عند المنافسة يجب منح مساحة كافية، لكنك لا تريد ترك السيارة الأخرى تتجاوزك. لذا أتفهم سلوك بيير. بالطبع كان بوسعي الانتظار لفرصة أخرى. الأمر الأساسي أنني آسف للفريق".

وتابع: "من الواضح أنني كنت الأسرع. على أية حال، كان ذلك خطئي. لا يوجد ما يمكنني قوله أكثر من ذلك".

من جهته، لم يرغب غاسلي بالتعليق على ما جرى، لكنه كان محبطاً بشكل واضح.

بينما شدد جودي إيغينتون المدير التقني لدى ألفا تاوري على أن الفريق ليس مسروراً من تصرف تسونودا.

حيث قال: "ذلك أمر محبط جداً لأننا أضعنا نقاط ثمينة بينما عمل السائقان بكل طاقة لاستخلاص كل ما يمكن من السيارتين".

وأكمل: "الاحتكاك بين الزميلين أمر غير جيد على الإطلاق، وهذا ما كلفنا أضراراً كثيرة واضطر أحدهما للانسحاب".

واختتم: "سنتكلم ونتناقش بشكل جاد، فقد كان من الممكن تفادي حركة تسونودا بشكل كامل".