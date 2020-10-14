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تسونودا يتجه لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى في مونزا الشهر المقبل

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تسونودا يتجه لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى في مونزا الشهر المقبل

يتجه يوكي تسونودا ناشئ ريد بُل لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى له الشهر المقبل في إيمولا مع فريق ألفا تاوري.

يحتل تسونودا صاحب الـ 20 عاماً حالياً المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة الفورمولا 2 مع بقاء جولتين حتى نهاية الموسم، ومن المقرر له المشاركة في تجارب الناشئين في أبوظبي مع نهاية موسم الفورمولا واحد.

كما أن اليافع المدعوم من قبل هوندا عضو في أكاديمية ريد بُل للناشئين منذ موسم 2018، ومن المعلوم أنه ضمن المنافسين على مقعدٍ مع فريق ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد.

وأعلنت ألفا تاوري على تويتر أن تسونودا سيقود سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى يوم إيمولا يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني بعد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وقام الياباني بإجراء قياسات لمقعده ضمن مصنع ألفا تاوري في فاينزا.

وستقام التجارب مع سيارة تورو روسو التي استعملت في موسم 2018، وهي أحدث سيارة يمتلكها الفريق ويمكن استعمالها من دون قيود على المسافات المقطوعة ضمن تجارب خاصة.

وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة أمام تسونودا للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" المطلوبة للمشاركة في سباقات الفورمولا واحد.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذا الخبر، أجاب فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "لدينا سائقان سريعان بيير غاسلي ودانييل كفيات".

وأكمل: "سنكمل تجارب أبوظبي للناشئين مع يوكي تسونودا. لا علاقة لهذا الأمر بعدم مواصلة هوندا في البطولة لما بعد موسم 2021".

 

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