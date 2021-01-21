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تسونودا يتّجه لخوض تجارب إضافيّة قبل الموسم

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تسونودا يتّجه لخوض تجارب إضافيّة قبل الموسم

يتّجه فريق ألفا تاوري لمنح ناشئه يوكي تسونودا المزيد من التجارب التحضيريّة للموسم الجديد على حلبة إيمولا من خلال سيارة فورمولا واحد قديمة.

في ظلّ تقليص التجارب الشتويّة الرسميّة للفورمولا واحد إلى ثلاثة أيّام في البحرين، تعي الفرق تقلّص الفرص المتاحة أمام سائقيها للتحضير للموسم الجديد.

ويكون ذلك أكثر أهميّة بالنسبة للسائقين المنتقلين إلى فرقٍ جديدة أو الناشئين المنضمين إلى البطولة مثل تسونودا.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الحظيرة الإيطاليّة تُخطّط إلى إقامة حصّتي تجارب منفصلتين في إيمولا لسائقَيها، إلى جانب تجربة سيارتها الجديدة.

ومن المنتظر أن يُكمل الفريق يومَي تجارب الأسبوع المقبل (27 و28 يناير) على متن سيارة قديمة للسماح لتسونودا بقطع أطول مسافات ممكنة، وسيقود بيير غاسلي كذلك.

ومن ثمّ من المفترض أن يعود الفريق إلى حلبة إيمولا لخوض الحصّة الثانية بين 23 و25 فبراير، حيث من المرجّح أن تتضمّن يوم تصوير ترويجي لمقاتلة 2021.

وفي حين أنّ الفرق ستكون محدودة بثلاثة أيّام تجارب شتويّة رسميّة، إلّا أنّها تحصل على "يومَي تصوير ترويجي" بالسيارات الحاليّة ويُمكن قيادتها لمسافة 100 كلم في كلٍ منما.

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