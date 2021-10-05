تسونودا يأمل أن يُساعده جهاز المحاكاة الجديد على تحسين قيادته

مرّ الياباني الشاب بموسمٍ متقلّب مع ألفا تاوري، فبعد أن أشاد به روس برون كأفضل ناشئ في الفورمولا واحد منذ عدّة أعوام على إثر بدايته القويّة في البحرين، واجه تسونودا سلسلة من السباقات المؤلمة والحوادث غير الضروريّة التي أدّت إلى التشكيك في مستقبله.

وأجبره القائمون على ريد بُل على الانتقال إلى إيطاليا ليكون قريبًا أكثر من مصنع الفريق، كي يتمكّن من بناء علاقة عملٍ أفضل مع مهندسيه وميكانيكييه.

ومع اختيار ألفا تاوري الإبقاء عليه لموسمٍ ثان، وهو قرار اعترف تسونودا نفسه بأنّه تفاجأ به، فإنّ الياباني يأمل الآن أن يسمح جهاز المحاكاة الجديد الخاص به في منزله بمنحه أفضليّة لتعزيز تحضيراته للسباقات.

وبالرغم من أنّ جهاز المحاكاة المنزلي لن يكون بذات التعقيد والواقعيّة مثل تلك الأجهزة التي تستخدمها ريد بُل في مصانعها، إلّا أنّها جيّدة بما فيه الكفاية لمساعدته على رفع أدائه وتحسين إجراءات عمله.

وقال الياباني: "أكملت الكثير من اللفّات. ليس الأمر بذات مستوى جهاز محاكاة ريد بُل الكامل، والذي بدوره ليس حقيقيًا بشكلٍ كامل، لكنّه الأكثر واقعيّة الذي استخدمته".

وأضاف: "المكسب الأساسي من جهاز المحاكاة هو معرفة المسار وتحسين قيادتي. يُمكنني أيضاً مراجعة شيء ما حدث في السباقات الماضية أو يُمكنني التدرّب على بعض جوانب القيادة".

وأكمل: "وجود جهاز محاكاة في المنزل الآن يكون مفيدًا ويُمكنني التباحث في ما أفعله فيه مع مهندسيّ ومحاكاة عطلة نهاية أسبوع السباق منذ التجارب الحرّة الأولى وصولًا إلى التصفيات بناءً على الخطط التي يُعدّها لي مهندسي كي نعمل معًا".

ويأتي جهاز المحاكاة الجديد في موعدٍ جيّدٍ جدًا لتسونودا بالنظر إلى عدم امتلاكه لخبرة سابقة على حلبة اسطنبول التي ستُقام عليها جائزة تركيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال في هذا الصدد: "كان أدائي ثابتًا في السباقات الخمسة الماضية، لكنّ الأداء والوتيرة لم يكونا جيّدين، لذا سأُحاول نهاية هذا الأسبوع تحسين أدائي لأكون أكثر تنافسيّة".

واختتم: "على افتراض أنّ الأجواء جافة، تبدو هذه الحلبة متطلّبة جسديًا عند المنعطف الثامن. ستكون قاسية لكنّني أتطلّع قدمًا لها".