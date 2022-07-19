تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود
اعترف يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن الأفكار "تتطاير في رأسه" أحياناً عندما يقود حيث يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد الذي عينته ريد بُل في التخلص من هذه المشكلة.
مؤخراً أثنى الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات على سرعة تسونودا، لكنه أشار إلى ميل الياباني "للانفجار غضباً" مؤكداً أنه لم يشهد مثل هذه الأمور مع أي سائق من قبل.
ويحتل تسونودا المركز 16 حالياً ضمن الترتيب العام مع 11 نقطة، حيث بات مشهوراً بنوبات غضبه على اللاسلكي أثناء الكلام مع فريقه.
وجلبت ريد بُل طبيباً نفسياً مختصاً لمساعدة اليافع الياباني على التحكم بغضبه.
وكشف تسونودا أنه يعمل بالفعل مع طبيب نفسي منذ مشاركاته في الفورمولا 2، حيث يعتقد أن هذا ساعده على التقدم إلى الفورمولا واحد، حيث يأمل أن يجلب الطبيب النفسي الجديد "مزيداً من الثبات" في طبعه.
حيث قال: "نعم، أنا أعمل بالفعل مع طبيب نفسي/مدرّب منذ الفورمولا 2".
وأكمل: "أنا مسرور حقاً.. مسرور بالعمل معه، وذلك كان أحد أسباب تقدمي وانتقالي للفورمولا واحد".
وأردف: "من المفترض أن يساعدني على تحسين أدائي. ريد بُل عيّنت لي طبيباً نفسياً/مدرباً جديداً منذ أربعة سباقات تقريباً".
يوكي تسونودا، ألفا تاور
تصوير: صور غيتي
وتابع: "لا أعلم إن بدأتُ التحسن أم لا. لكن الأمر يسير بشكل جيد وربما لم يكن يجب عليّ التسبب بالحادثة (في سيلفرستون مع زميله بيير غاسلي)، لكن عليّ تخصيص وقت لنفسي، كي أفهم نفسي أكثر".
واسترسل: "أعتقد أن أحد أكثر المعوّقات التي تواجهني، هي تطاير الأفكار في رأسي خاصة وأنا خلف المقود".
واستكمل: "أعلم أنه عليّ التحسن في هذه النواحي والتحلي بالمزيد من الثبات".
واختتم: "آمل أن تسير الأمور مع المدرّب الجديد بشكل جيد، وأن نتعاون بشكل جيد مستقبلاً".
يشار إلى أن عدة سائقين صرّحوا مؤخراً بأنهم يعملون مع أطباء نفسيين، من بينهم لاندو نوريس سائق مكلارين وكذلك جورج راسل سائق مرسيدس، بينما بدأ نجوم آخرون في الرياضة يتكلمون عن أهمية الصحة النفسية مثل فابيو كوارتارارو بطل العالم في "موتو جي بي".
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تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود
اعترف يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن الأفكار "تتطاير في رأسه" أحياناً عندما يقود حيث يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد الذي عينته ريد بُل في التخلص من هذه المشكلة.