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تسونودا وضع "هدفًا عاليًا" لسباق إيمولا للفورمولا واحد

اعترف يوكي تسونودا بأنّ افتقاره للصبر وتسليطه للكثير من الضغط على نفسه كانا السبب وراء أخطائه التي أضرّت بعطلة نهاية أسبوعه ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

تسونودا وضع "هدفًا عاليًا" لسباق إيمولا للفورمولا واحد

على إثر بدايته الواعدة في البحرين، أمل الناشئ الياباني إثارة الإعجاب في إيمولا قبل أسبوعين.

لكنّه تعرّض لحادثٍ في القسم الأوّل من التصفيات ما تسبّب في انطلاقه من المركز الأخير، قبل أن ينزلق في السباق ويُفرّط في النقاط.

وحاول تسونودا استغلال هذه الفترة الماضية لتحليل ما سار على نحوٍ خاطئ، ويعتقد بأنّ ذلك جاء نتيجة إفراط حماسه بالتوجّه إلى عطلة نهاية الأسبوع.

وقال سائق ألفا تاوري: "وضعت هدفًا عاليًا جدًا. كانت حلبة إيمولا أكثر حلبة تمتّعت بخبرة عليها، وكنت متحمّسًا حيال تحقيق نقاطٍ جيّدة هناك".

وأضاف: "كنت أفكّر في استهداف التأهّل ضمن الأربعة الأوائل في التجارب التأهيليّة منذ التجارب الحرّة، لكنّ سير عطلة نهاية الأسبوع لم يكن جيّدًا بعد متاعب وحدة الطاقة في التجارب الحرّة الأولى".

وأردف: "كنت قادرًا على القيادة في الحصّة الثانية، لكنّني كنت أفتقر للصبر. ومن ثمّ واجهت الزحام في التجارب الحرّة الثالثة وانتهى بي المطاف من دون أداء حقيقي. لذا لم أعلم موقعي الحقيقيّ قبل التصفيات".

وواصل شرحه بالقول: "بالتوجّه إلى ذلك المنعطف (الذي وقع فيه الحادث) فقد سار كلّ شيء على نحوٍ جيّدٍ جدًا لكنّني أفرطت في الحماس وكبت بشكلٍ متأخّرٍ عن السابق".

ثمّ تابع: "علمت أنّ القسم الخلفي سينزلق إلى حدٍ ما، لكنّني اعتقدت بأنّني سأجازف. ومن ثمّ انزلق القسم الخلفي أكثر ممّا توقّعت وتعرّضت لحادث. لم يكن عليّ فعل ذلك في القسم الأوّل، وأنا نادمٌ على ذلك".

وفي حين أنّ انزلاقه في السباق يعود إلى افتقاره للخبرة، قال تسونودا أنّ عطلة نهاية الأسبوع شهدت مواجهته لمتاعب مزدوجة لم يكن أمرًا مثاليًا.

وقال حيال ذلك: "ارتكبت خطأين كبيرين في جائزة كبرى واحدة. بدا الأمر كما لو أنّ جميع نقاط ضعفي قد برزت".

وقال الياباني في المقابل أنّ مقاربته لجائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الجاري مختلفة بعد ما حدث في إيمولا.

وقال: "لم يسبق لي القيادة هنا مطلقًا، لذا فإنّ توقّعاتي لعطلة نهاية الأسبوع منخفضة عمّا كانت عليه في إيمولا. سأحاول بناء وتيرتي بدءًا من التجارب الحرّة الأولى لفّة بلفّة. وبالنسبة للتصفيات فسيكون عليّ تغيير مقاربتي، خاصة بالمقارنة مع إيمولا".

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بوتاس تجاوز حادثه مع راسل في إيمولا بشكلٍ كامل بعد اعتذار الأخير

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