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تسونودا وسترول يتراجعان إلى آخر ترتيب الانطلاق في المكسيك إثر تغيير محركيهما

بات يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري ولانس سترول سائق أستون مارتن آخر سائقَين في الفورمولا واحد يتلقيان عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق إثر حصول كل منهما على وحدة الطاقة الرابعة لهذا الموسم في المكسيك.

تسونودا وسترول يتراجعان إلى آخر ترتيب الانطلاق في المكسيك إثر تغيير محركيهما

سيحصل كل من تسونودا وسترول على النسخة الرابعة من محرك الاحتراق الداخلي، الشاحن التوربيني ونظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش" في جائزة المكسيك الكبرى.

فيما سيستخدم تسونودا نظام استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو-كاي" الرابع له، في حين سيُضيف سترول حزمة ثالثة من أنظمة التحكم الإلكترونية.

ومع تقييد عدد المحركات بثلاثة فقط لكل موسم، فذلك يعني أن كلا السائقين سيتراجع إلى آخر ترتيب شبكة الانطلاق لسباق المكسيك.

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هذا وسيحصل السائقان كذلك على عادم جديد، وكذلك سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، لكن المكسيكي سيحصل على نسخته السابعة لموسم 2021، فيما يبلغ الحد لذلك العنصر 8 نسخ لكل موسم، وعليه لن يتراجع بيريز أيّة مراكز على شبكة انطلاق سباق موطنه.

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