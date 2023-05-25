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تسونودا "نسي أن يستمتع" بالفورمولا واحد أثناء سعيه لإنقاذ مسيرته في 2022

قال يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أنه "نسي الاستمتاع" بالفورمولا واحد العام الماضي بسبب التوتر إزاء استحقاقه لعقد جديد مع الفريق.

خلدون يونس
من قبل:
يوكي تسونودا، ألفا تاوري

خاض تسونودا بداية صعبة لموسم 2021 مع حوادث وعدم ثبات في الوتيرة، ما دفعه لتغيير مقاربته بحلول منتصف الموسم والانتقال للسكن قريباً من مقر الفريق في فاينزا الإيطالية.

وأظهر صاحب الـ 23 عاماً التحسن المطلوب للبقاء ضمن صفوف الفريق لموسم 2022، لكنه كشف بأن ذلك جاء على حساب إرهاق نفسه بضغوطات السعي للحفاظ على عقده.

ولم يتم تأكيد بقاء الياباني اليافع لموسم ثالث إلا بحلول شهر سبتمبر/أيلول، حيث أكد بأن ذلك كان عاملاً مشتتاً له منعه من الاستمتاع بالرياضة وأثر على أدائه.

فقال: "من الواضح أنني قدمت كل طاقتي، حين أنظر للماضي خاصة الموسم المنصرم حين لم يكن لدي عقد بين أذربيجان واليابان، لفترة طويلة كنت أعاني من التشتت بشكل كبير".

وأكمل: "حينها، نسيت أن أستمتع بالفورمولا واحد. كنت أشعر بأنني أقود لصالح الفريق فقط كي أحصل على عقد، ولا يجب أن يكون الوضع هكذا".

وتابع: "حين كنت أحقق نتائج جيدة في النصف الأول للموسم، كنت أستمتع حقاً. وذلك ما كان بالنسبة لي الأمر الأهم".

واسترسل: "لا يجب أن تفكر بتلك الطريقة، فأنا لا أقود من أجل العقود، بل أقود لإظهار أدائي بأفضل ما يمكن، لأنني ضمن ذلك الموقع. ما زلت أثق بأنني أحد أفضل السائقين وأريد إظهار وإثبات ذلك عبر نتائجي وأسلوب قيادتي".

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وأوضح تسونودا أن هذه الطريقة بالتفكير سمحت له بتهيئة نفسه ذهنياً لموسم 2023 الذي يمثل تحدياً كبيراً آخر بانتظاره.

ومع انتقال زميله السابق الأكثر خبرة بيير غاسلي إلى ألبين وتعويضه بـ نيك دي فريز، بات تسونودا الآن السائق الأكثر خبرة ضمن صفوف الفريق، لكنه رغم هذه المسؤولية، ما زال يتبع مقارنة أكثر ارتياحاً للموسم.

ويبدو أن طريقة تعامله الأكثر ارتياحاً مع ضغوطات العمل كسائق فورمولا واحد بدأت تنعكس على أدائه فهو الذي يقدم الأداء الأفضل حتى الآن لفريقه.

"أنا أستمتع أكثر بكثير من قبل. أصبحت أعرف كم تهمني السباقات وكم تعني لي الفورمولا واحد" قال تسونودا.

وأكمل: "شاهدت عدة وثائقيات ولا أريد أن أكون الشخص الذي يحمل الكثير من الندم لأنني لم أقدم أقصى قدرتي في الفورمولا واحد. هذه المقاربة تجعلني أكثر قوة لتغيير نفسي حقاً على الصعيد المهني".

واختتم: "لم أحاول التغير حقاً بل حاولت التعامل بروية بكل ما بوسعي. محاولة الارتياح لما يجري من حولي، لكن في الوقت نفسه الاستمتاع بكل سباق وتقديم أداء جيد بكل ما بوسعي".

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