تسونودا "لم يكن لينام" لو لم يهجم على سترول في اللفّة الأخيرة

ضمن السائق الياباني النقاط في سباقه الأوّل في الفورمولا واحد بتواجده في المركز العاشر، لكنّه أظهر أنّه ليس هنا للتساهل عندما حرم سترول من المركز التاسع في بداية اللفّة الأخيرة.

وكان تسونودا محبطًا حيال التصفيات، حيث انطلق من المركز الـ 13 بعد أن عانى على إطارات ميديوم في القسم الثاني، في حين انطلق زميله بيير غاسلي من المركز الخامس.

وخسر الياباني بضعة مراكز في انطلاقته الأولى في الفورمولا واحد بعد اتّباعه لما اعترف أنّها مقاربة حذرة جدًا، ولم يُحسّن تموضعه على المسار في المراحل الأولى من الحلبة.

وقال صاحب الـ 20 ربيعًا: "أعتقد بأنّ الفترة الأخيرة من السباق كانت الأفضل لي، أيضاً على صعيد إدارة الإطارات. أعتقد بأنّ وتيرتي كانت جيّدة بالمقارنة مع أوّل فترتين".

وأضاف: "تجاوزت سترول في اللفّة الأخيرة عند المنعطف الأوّل. كان هجومًا متأخّرًا حقًا، لكنّني قلت في نفسي أنّني لو لم أتجاوزه فإنّني لن أكون قادرًا على النوم الليلة!".

وأكمل: "لذا عانيت حقًا في آخر لفّتين، خاصة في الهواء المتّسخ خلفه. ارتكبت الكثير من الأخطاء. أنا سعيدٌ لأنّني تجاوزته في اللفّة الأخيرة".

ثمّ تابع: "أنا سعيدٌ لكنّني محبطٌ قليلًا كذلك، كوني اعتقد بأنّني خسرت الكثير من المراكز في اللفّة الأولى. كما أنّني احتجت للكثير من الوقت لاستعادتها".

وعندما سُئل إن كان يشعر بالإحباط حقًا بالنظر إلى نتيجته الجيّدة، أوضح الياباني طموحه بالقول: "أجل، هدفي عالٍ جدًا، ربّما قبل هذا السباق! شاهدت أنّ زميلي قام بعملٍ أفضل في التصفيات وكنت أهدف للتواجد هناك، لذا بالطبع لست سعيدًا بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف: "لكن مثلما قلت فإنّني سعيدٌ بتحقيق النقاط في سباقي الأوّل لأنّ ذلك إيجابي حقًا بالنسبة للفريق. كما أنّني لست محبطًا كثيرًا. لكن سأقول بأنّني تعلّمت الكثير من الأشياء في هذا السباق".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك الدروس، قال تسونودا: "أعتقد بأنّ الأهمّ هو التموضع في اللفّة الأولى، خاصة بعد الانطلاقة. كنت حذرًا جدًا كي لا أتعرّض لأيّ ضرر".

وأكمل: "علمت أنّ السيارة حاضرة وتتمتّع بوتيرة جيّدة، لكنّني قرّرت أن أكون حذرًا كي لا أتعرّض لأيّ ضررٍ في اللفّة الأولى. كما أنّ الانطلاقة كانت ضعيفة".

كما اعترف تسونودا بأنّه كان من المميّز خوض معركة في مرحلة ما مع فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين.

وقال حيال ذلك: "هذه مسألة عاطفيّة قليلًا. آخر مرّة رأيت فيها ألونسو كانت قبل 12 أو 13 عامًا، رأيته على حلبة فوجي عندما كان يقود مع رينو في الفورمولا واحد، أو لا أعلم ربّما مكلارين. أنا فخورٌ حقًا. حسنًا أنا سعيدٌ لأنّني خضت معركة معه، لكن بالطبع لسنا على ذات السيارة".

وأكمل: "أنا سعيدٌ بتحقيق النقاط في سباقي الأوّل مع الفريق. كما أنّه من الإيجابي أنّنتي تعلّمت الكثير من الأشياء خلال هذا السباق. عليّ القيام بعملٍ أفضل في إيمولا في السباق المقبل".