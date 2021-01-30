تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

ترقّى الياباني إلى الفورمولا واحد بعد موسمٍ أوّل مثير للإعجاب في الفورمولا 2 كسب من خلاله ثقة مدراء ريد بُل.

وبالرُغم من أنّه لم يحظ بأميال كثيرة على سيارة فورمولا واحد حتى الآن، حتى مع تجاربه الإضافية على حلبة إيمولا هذا الأسبوع مع سيارة بمواصفات 2019، لكنّه أوضح بأنّه لا يخطط لأن يكون حريصًا للغاية في بداية الموسم.

إذ عوضًا عن ذلك صرّح بأنّه سيضغط بقوة منذ البداية في محاولة لفرض انطباع أوّل عن أدائه، حتى إذا كان ذلك يعني المخاطرة بارتكاب الأخطاء في بعض الأحيان.

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فقال: "سيكون ذلك موسمي الأوّل وسأضغط بقوة من البداية كي أتأقلم سريعًا مع السيارة بقدر الإمكان".

وأضاف: "مع ذلك، أنا لا أخشى ارتكاب الأخطاء، سأحاول بكل تأكيد الحدّ منها، لكنّها ستكون حاضرة لا محالة في البداية".

وتابع: "أثق أن بمقدوري التعلّم من أخطائي رُغم ذلك، كما برهنت العام الماضي في الفورمولا 2. أنا سعيد جدًا بدعم الجمهور الياباني، وفخور بأن أكون من أعاد سائقًا يابانيًا آخر إلى شبكة الانطلاق، بعد كاموي كوباياشي في 2014".

وأكمل: "فيما يتعلّق بالضغوطات، فدومًا ما كانت حاضرة، لذلك لا شيء تغيّر بالنسبة لي، حيث دائمًا ما أرغب دفع نفسي نحو النجاح".

هذا وقد وصل تسونودا سريعًا نحو الفورمولا واحد على الرُغم من اعترافه بأنّه لم يكن متحمسًا للغاية حيال رياضة السيارات حتى قبل بضعة أعوام.

حيث أنّ موسمه الأوّل الكامل في سباقات السيارات كان في 2017 ضمن منافسات الفورمولا 4 اليابانية، عندما حلّ ثالثًا في الترتيب قبل أن يفوز باللقب في الموسم التالي.

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وبعد فوزه بسباقات في الفورمولا 3 وبطولة يوروفورمولا المفتوحة في 2019، صعد تسونودا إلى الفورمولا 2 العام الماضي، حيث تمكّن من تسجيل ثلاثة انتصارات في طريقه نحو المركز الثالث في ترتيب السائقين.

وعند سؤاله عن النصيحة التي قد يوجهها لنفسه إذا ما عاد به الزمن وبدأ مسيرته من جديد، قال تسونودا: "ستكون نصيحتي أن أبدأ بتسخير كل طاقتي نحو السباقات في وقت أبكر مما فعلت، من دون أن أتشتت بأمور أخرى. فلم أكن متحمسًا للسباقات بالقدر الكافي حتى عمر الـ 16، لا أعني بأنني لم أحبها، لكنني لم أضع الجهد الكافي فيها مثلما كان ينبغي عليّ".