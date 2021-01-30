تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
235 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
249 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
263 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
270 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
278 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
306 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
315 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

صرّح السائق الناشئ يوكي تسونودا بأنّه "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء بينما يتجهّز لخوض موسمه الأوّل في الفورمولا واحد مع ألفا تاوري في 2021.

ترقّى الياباني إلى الفورمولا واحد بعد موسمٍ أوّل مثير للإعجاب في الفورمولا 2 كسب من خلاله ثقة مدراء ريد بُل.

وبالرُغم من أنّه لم يحظ بأميال كثيرة على سيارة فورمولا واحد حتى الآن، حتى مع تجاربه الإضافية على حلبة إيمولا هذا الأسبوع مع سيارة بمواصفات 2019، لكنّه أوضح بأنّه لا يخطط لأن يكون حريصًا للغاية في بداية الموسم.

إذ عوضًا عن ذلك صرّح بأنّه سيضغط بقوة منذ البداية في محاولة لفرض انطباع أوّل عن أدائه، حتى إذا كان ذلك يعني المخاطرة بارتكاب الأخطاء في بعض الأحيان.

اقرأ أيضاً:

فقال: "سيكون ذلك موسمي الأوّل وسأضغط بقوة من البداية كي أتأقلم سريعًا مع السيارة بقدر الإمكان".

وأضاف: "مع ذلك، أنا لا أخشى ارتكاب الأخطاء، سأحاول بكل تأكيد الحدّ منها، لكنّها ستكون حاضرة لا محالة في البداية".

وتابع: "أثق أن بمقدوري التعلّم من أخطائي رُغم ذلك، كما برهنت العام الماضي في الفورمولا 2. أنا سعيد جدًا بدعم الجمهور الياباني، وفخور بأن أكون من أعاد سائقًا يابانيًا آخر إلى شبكة الانطلاق، بعد كاموي كوباياشي في 2014".

وأكمل: "فيما يتعلّق بالضغوطات، فدومًا ما كانت حاضرة، لذلك لا شيء تغيّر بالنسبة لي، حيث دائمًا ما أرغب دفع نفسي نحو النجاح".

هذا وقد وصل تسونودا سريعًا نحو الفورمولا واحد على الرُغم من اعترافه بأنّه لم يكن متحمسًا للغاية حيال رياضة السيارات حتى قبل بضعة أعوام.

حيث أنّ موسمه الأوّل الكامل في سباقات السيارات كان في 2017 ضمن منافسات الفورمولا 4 اليابانية، عندما حلّ ثالثًا في الترتيب قبل أن يفوز باللقب في الموسم التالي.

اقرأ أيضاً:

وبعد فوزه بسباقات في الفورمولا 3 وبطولة يوروفورمولا المفتوحة في 2019، صعد تسونودا إلى الفورمولا 2 العام الماضي، حيث تمكّن من تسجيل ثلاثة انتصارات في طريقه نحو المركز الثالث في ترتيب السائقين.

وعند سؤاله عن النصيحة التي قد يوجهها لنفسه إذا ما عاد به الزمن وبدأ مسيرته من جديد، قال تسونودا: "ستكون نصيحتي أن أبدأ بتسخير كل طاقتي نحو السباقات في وقت أبكر مما فعلت، من دون أن أتشتت بأمور أخرى. فلم أكن متحمسًا للسباقات بالقدر الكافي حتى عمر الـ 16، لا أعني بأنني لم أحبها، لكنني لم أضع الجهد الكافي فيها مثلما كان ينبغي عليّ".

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

المقال السابق

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

دوفيزيوزو "مستعد" في حال احتاجت هوندا بديلًا لماركيز في الـ "موتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو "مستعد" في حال احتاجت هوندا بديلًا لماركيز في الـ "موتو جي بي"

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

مكلارين تحدد موعد كشف الستار عن سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تحدد موعد كشف الستار عن سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

الأكثر شعبية

1
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي قطر الدولي: كريس ميك الأسرع خلال المرحلة الاستعراضية أمام العطية والكواري

54دقيقة
2
فورمولا 1

ويليامز: التغييرات الكبيرة في 2022 ستجعلنا "أكثر حذرًا" مع تصميم السيارة

3
فورمولا 1

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

تحليل تقني: المعركة التقنيّة الخفيّة التي ستُحدّد معالم 2021

5
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

فورمولا 1
دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

فورمولا 1
22س
الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

فورمولا 1
29-01-2021
ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

فورمولا 1
29-01-2021
نوريس واجه صعوبة في التعامل مع رد الفعل العنيف إثر تعليقاته عن هاميلتون

نوريس واجه صعوبة في التعامل مع رد الفعل العنيف إثر تعليقاته عن هاميلتون

فورمولا 1
29-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021 01:21
فورمولا 1
29-01-2021

تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 12:49
فورمولا 1
28-01-2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟ 04:21
فورمولا 1
28-01-2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1
27-01-2021

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.