تسونودا "لا يثق" بثبات تطبيق القوانين من قِبَل "فيا"

بعد جائزة موناكو الكبرى، تم تأكيد تبديل الكيان الحاكم للرياضة لمقاربته بشأن التعامل مع ما يعتبر خرقًا للقوانين عند عبور السائقين على هذين الخطين في الحظائر.

وبينما تعيّن على السائقين في السابق البقاء بشكل كامل ضمن أحد جانبي الخط، لكنّ رفض احتجاج فيراري على ماكس فيرشتابن في موناكو أكّد أن التعديلات على القوانين لموسم 2022 تعني أن بمقدور السائقين الآن العبور على الخط طالما أن إطاراتهم لا تتجاوزه بشكل كامل.

وكان تسونودا قد تلقى عقوبتين في جائزة النمسا العام الماضي إثر عبوره على خط مدخل الحظائر، إذ يعتقد الياباني أن ذلك يعدّ مثالًا آخر على الافتقار للثبات في طريقة تطبيق القوانين، حيث أوضح بأنه لا يضمن عدم التعرض لعقوبة إذا ما عبر على ذلك الخط الآن.

ويبدو تسونودا متحفظًا تحديدًا حيال وضع القوانين الحالي كونه تلقى توبيخًا لعرقلته كيفن ماغنوسن في التجارب الحرة في موناكو، والذي كان الرابع له هذا الموسم، ما يتركه على حافة التعرض لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق إذا ما تلقى واحدًا آخر.

وعند سؤاله عن تغيّر موقف "فيا" تجاه قوانين خطي مدخل ومخرج الحظائر لهذا الموسم، قال تسونودا: "لا أثق بفيا. الوضع في كل مرة يكون غير ثابت بالمرة. لديّ بالفعل أربعة توبيخات، آخرها في موناكو، وما أزال لا أعلم لماذا".

وأضاف: "ليس من الجيّد الحديث عما كان يقوم به السائقون الآخرون، لكنهم كانوا يقومون بأمور أسوأ ولم يتعرضوا حتى للتحقيق. في حين تصبح فيا حازمة بشكل مفاجئ في سباقات أخرى. لذلك إذا ما عبر أحدهم الخط الأبيض فقد تكون هنالك عقوبات لبعض السباقات، لا أعلم".

وتابع: "بالنسبة لي، سألتزم بما تنص عليه القوانين، أو سأتواجد في الجانب الآمن منها قدر الإمكان كي لا أتعرض لأية مشاكل. لذلك لن أقول بأن الوضع ثابت وماكس وتشيكو عبرا على الخط في موناكو فيمكننا نحن فعل ذلك أيضاً. أعتقد بأن كل مرة تكون مختلفة".