تسونودا لا يُبالي بظهوره كسائق "غاضب" بعد تعليقات ماركو
يرى يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن لديه أموراً أهم يجب عليه الاهتمام بها من محاولات التحكم بغضبه خلف المقود، وذلك بعد التعليقات الأخيرة التي صدرت عن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.
منذ بدايته في الفورمولا واحد عام 2021، امتلك تسونودا سمعة بكونه سائقاً غاضباً جداً على اللاسلكي، وعادة ما كان يصيحُ خلال الحوادث، مع عبارات مثل "جنّة الزحام"، والتي باتت عبارة متداولة في بادوك البطولة!
ويُشرف ماركو على جميع السائقين الناشئين من بينهم تسونودا في ألفا تاوري، حيث صرّح قبيل جائزة النمسا الكبرى أن اليابانيّ "يميل للانفجار في نوبات غضب، لكنه سريع جداً".
وكشف ماركو مؤخراً عن تعيين طبيب نفسي لمساعدة تسونودا على التحكم بغضبه خلف المقود.
لكن اليابانيّ لا يبدو منزعجاً من الطريقة التي يتم تصويره بها كسائق غاضب، مؤكداً أنه بات يسيطر على غضبه بشكل أفضل هذا الموسم.
فقال: "على الحلبة، حالما أرتدي الخوذة، من السهل ربما أن تصاب بالإحباط".
وأكمل: "مؤخراً بتُّ قادراً على التحكم بذلك جيداً، بالمقارنة مع الموسم الماضي. لا أعتقد أنني السائق الوحيد الذي يصاب بالغضب على الحلبة".
وتابع: "يبدو أنني أكثر غضباً من الآخرين ربما لأنني أصيح. لكنني مؤخراً لم أعد أغضب بذلك الشكل بل أحافظ على هدوئي".
وأردف: "أعتقد أن هناك أموراً يجب عليّ التركيز عليها كذلك، لذا لا أبالي حقاً بكل تلك الأقاويل".
يوكي تسونودا
تصوير: بيتر فوكس
واسترسل: "أعتقد أنني أصيحُ كذلك عندما أقدم أداء جيداً على المسار، ولا أحد يبالي!".
يشار إلى أن ألفا تاوري قد أكدت بقاء بيير غاسلي لموسم 2023، لكن القرار حيال مستقبل تسونودا لم يتخذ بعد.
لكن فرانز توست مدير الفريق أشار إلى وجود فرصة جيدة له كي يبقى بالرغم من بعض الهفوات التي اقترفها، إضافة لعدم تسجيله النقاط منذ جولة إسبانيا.
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