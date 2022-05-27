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تسونودا على شفير العقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ جديد في موناكو

أصبح يوكي تسونودا على بُعد تأنيبٍ واحد من عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بعد حجزه لكيفن ماغنوسن سائق هاس خلال التجارب الحرّة اليوم الجمعة ضمن جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد.

تسونودا على شفير العقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ جديد في موناكو

استُدعي تسونودا للمثول أمام المراقبين بعد التجارب الحرّة الثانية في موناكو بخصوص واقعته مع ماغنوسن بالخروج من النفق.

إذ اضطرّ ماغنوسن للعبور بشكلٍ مباشر في المنعطف المزدو بعد أن كان قريبًا من تسونودا.

والتقى المراقبون بالسائقَين واعتبروا أنّ تسونودا "تلقى العديد من التحذيرات" حيال اقتراب ماغنوسن منه.

لكنّهم اكتشفوا أنّ تسونودا "اختار بالرغم من ذلك البقاء على خطّ التسابق بالاقتراب من المنعطف العاشر، وهو ما أجبر ماغنوسن على تفادي الاصطدام به واختصار المنعطف المزدوج".

وتلقى الياباني تأنيبًا جديدًا هو الرابع له هذا الموسم، وهو ما يتركه على بُعد تأنيبٍ واحد من تلقي عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق.

ويجب أن تكون أربعة من تلك التأنيبات على الأقل لقاء خروقات قياديّة. وكان تسونودا قد تلقى تأنيبات لقيادته ببطء غير ضروري في تصفيات أستراليا، وإعاقته سيباستيان فيتيل في التجارب الحرّة في أستراليا، وكذلك إعاقته شارل لوكلير في التجارب الحرّة في البحرين.

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