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تسونودا سيكون خيارًا لريد بُل في حال واصل أداءه الحالي

ربّما لم تدرس ريد بُل يوكي تسونودا كبديلٍ جديٍ لسيرجيو بيريز هذا العام، لكنّه يبقى في الصورة لموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
يوكي تسونودا، آر بي

يوكي تسونودا، آر بي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يبقى تسونودا خيارًا مطروحًا للترقية إلى صفوف فريق ريد بُل في الفورمولا 1 في حال واصل تقديم تأديات قويّة ثابتة وفق ما يرام بيتر باير المدير التنفيذي لفريق آربي.

أعلنت آربي في يونيو الماضي عن بقاء تسونودا في الفريق لموسم 2025 لموسم 2025 وتمّ تجاوزه في الأسابيع الماضية بشأن مقعد ريد بُل بعد أن كان سيرجيو بيريز مهدّدًا بالنظر إلى ضعف تأديته.

ومع تخطيط ريد بُل للإبقاء على بيريز ودانيال ريكاردو في فريقيهما في المستقبل المنظور، انتقل التركيز صوب تشكيلة العام المقبل، خاصة في حال لم يكن بيريز قادرًا على معالجة مشاكله.

وقال باير أنّ تسونودا سيكون خيارًا لريد بُل في حال واصل تقديم الأداء الجيّد بشكلٍ ثابت.

وقال باير لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "قالها هيلموت ماركو بنفسه، بالرغم من أنّ الوضع مقبول فإنّ ذلك غير مضمونٍ للمستقبل. ما يعنيه ذلك هو أنّه في حال واصل يوكي التسابق بهذا المستوى الثابت، فسيتمّ النظر فيه كخيارٍ لمقعد ريد بُل".

وأضاف: "تلك مهمّتنا النهائيّة بالضبط، والمهمّة التي وُضعت على عاتقنا، وفي حال كان ذلك يعني حاجته لموسمٍ آخر بجوار سائقٍ قويٍ جدًا مثل دانيال، فقد يكون ذلك خيارًا".

وأكمل: "كما قد يكون هناك خيارٌ آخر، أن نقول، حسنًا، نعتقد بأنّه جاهز. حينها سنتحدّث إلى ليام لاوسن. لسنا في عجلة من أمرنا، بالرغم ممّا يعتقده الكثيرون، لأنّ لدينا كلّ الخيارات بين أيدينا".

كما أشاد لورون ميكيز مدير فريق آربي بتحسّن تسونودا ضمن موسمه الرابع في الفورمولا 1، معتبرًا ذلك أمرًا "مذهلًا" ومعبّرًا عن إعجابه بطموحه بالانضمام إلى ريد بُل.

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