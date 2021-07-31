تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس التالي / ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

قال يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن سيارته كانت "عصبية للغاية" قبل حادثته خلال التجارب الحرة لجائزة المجر الكبرى يوم الجمعة.

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

انزلقت سيارة تسونودا ضمن المنعطف الرابع السريع قبل 15 دقيقة من نهاية التجارب الحرة الأولى، ليرتطم قسمها الخلفي بالحاجز.

وبينما استطاع تسونودا الخروج من سيارته، لكن قسمها الخلفي تعرض لضرر كبير ما يعني أن فريقه أمضى أغلب فترة ما بعد الظهر في محاولة إصلاحها.

وذلك ما أدى إلى إكمال الياباني لفة سريعة واحدة فقط خلال التجارب الحرة الثانية، وذلك سيضرّ باستعداداته للتصفيات.

وصرّح تسونودا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة، كما أثنى على عمل الميكانيكيين لإكمال الإصلاحات.

فقال: "أعتقد أن السيارة كانت عصبية للغاية، خاصة في قسمها الخلفي ضمن المنعطفات السريعة".

وأكمل: "أنا أخسر وقتاً بالمقارنة مع زميلي، فقط ضمن المنعطفات السريعة. أغلب المنعطفات البقية كانت مقبولة".

وتابع: "حاولت تحسين أزمنتي لكنني ارتطمت بالحائط. لم يكن عليّ فعل ذلك. لا بد لي من أن أتعلم من هذا".

اقرأ أيضاً:

وتعرض تسونودا لعدة حوادث مماثلة طوال الموسم مع مواصلة سعيه لرفع سرعته خلال موسمه الأول كناشئ في البطولة، حيث انزلقت سيارته خارج التصفيات في إيمولا، باكو وبول ريكار.

من جهته، أوضح فرانز توست مدير الفريق أن تضرر السيارة كان "كبيراً للغاية" وأن الإصلاحات استغرقت وقتاً أطول من المتوقع.

فقال: "بالطبع ذلك أمر سلبي بالنسبة له، لأنه فوّت ساعة كاملة من التجارب".

وتابع: "خاصة هنا في بودابست، ظروف المسار تتغير كما أنها حلبة مع درجة حرارة مرتفعة خلال فترة ما بعد الظهر، وهكذا سيكون السباق أيضاً".

واسترسل: "لذا، فإن أية خبرة تكتسبها تساعدك خلال السباق. لكن علينا ألا ننسى أن اليوم كان المرة الأولى له هنا على متن سيارة فورمولا واحد".

وأكمل: "لو نظرنا إلى أزمنة اللفات في بداية التجارب الحرة الأولى، لوجدنا أنه كان سريعاً جداً جداً. ربما كان أسرع من اللازم!".

واختتم: "قلت له، من الأفضل أن تكون أبطأ قليلاً خلال التجارب الحرة الأولى وتكمل العديد من اللفات، لأن كل لفة تساعدك على زيادة فهمك التقني وخبرتك".

المشاركات
التعليقات
كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس

المقال السابق

كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس

المقال التالي

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

2
فورمولا 1

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر

42 دقيقة
3
فورمولا 1

ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون

3 س
4
فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

21 س
5
فورمولا 1

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

17 س
أحدث الأخبار
ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر
فورمولا 1

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر

42د
تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

1 س
كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس
فورمولا 1

كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس

2 س
ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون
فورمولا 1

ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون

3 س
ألونسو: ينتظرنا الكثير من العمل هذه الليلة
فورمولا 1

ألونسو: ينتظرنا الكثير من العمل هذه الليلة

15 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

يوكي تسونودا More from
يوكي تسونودا
وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته
فورمولا 1

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته

تسونودا "يساهم بالفعل" في تطوير سيارة ألفا تاوري في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تسونودا "يساهم بالفعل" في تطوير سيارة ألفا تاوري في الفورمولا واحد

ألفا تاوري More from
ألفا تاوري
تسونودا: جولة بريطانيا كانت هامة جداً على صعيد فهم الإطارات جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

تسونودا: جولة بريطانيا كانت هامة جداً على صعيد فهم الإطارات

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر

ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

هاميلتون "مذهول" من دعم الفورمولا واحد له بعد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "مذهول" من دعم الفورمولا واحد له بعد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت

هاميلتون: سأكرّر هجومي على فيرشتابن بذات الطريقة لو تكرّر نفس الموقف
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سأكرّر هجومي على فيرشتابن بذات الطريقة لو تكرّر نفس الموقف

كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس

أحدث الأخبار

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يضطر لاستعمال وحدة الطاقة الثالثة والأخيرة له في المجر

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

كابيتو مدير ويليامز "سيتمنى" أن يحصل راسل على مقعد مرسيدس

ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تشرح سبب اختبار محاكاة أسلوب قيادة هاميلتون مع ألبون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.