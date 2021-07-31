تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

انزلقت سيارة تسونودا ضمن المنعطف الرابع السريع قبل 15 دقيقة من نهاية التجارب الحرة الأولى، ليرتطم قسمها الخلفي بالحاجز.

وبينما استطاع تسونودا الخروج من سيارته، لكن قسمها الخلفي تعرض لضرر كبير ما يعني أن فريقه أمضى أغلب فترة ما بعد الظهر في محاولة إصلاحها.

وذلك ما أدى إلى إكمال الياباني لفة سريعة واحدة فقط خلال التجارب الحرة الثانية، وذلك سيضرّ باستعداداته للتصفيات.

وصرّح تسونودا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة، كما أثنى على عمل الميكانيكيين لإكمال الإصلاحات.

فقال: "أعتقد أن السيارة كانت عصبية للغاية، خاصة في قسمها الخلفي ضمن المنعطفات السريعة".

وأكمل: "أنا أخسر وقتاً بالمقارنة مع زميلي، فقط ضمن المنعطفات السريعة. أغلب المنعطفات البقية كانت مقبولة".

وتابع: "حاولت تحسين أزمنتي لكنني ارتطمت بالحائط. لم يكن عليّ فعل ذلك. لا بد لي من أن أتعلم من هذا".

وتعرض تسونودا لعدة حوادث مماثلة طوال الموسم مع مواصلة سعيه لرفع سرعته خلال موسمه الأول كناشئ في البطولة، حيث انزلقت سيارته خارج التصفيات في إيمولا، باكو وبول ريكار.

من جهته، أوضح فرانز توست مدير الفريق أن تضرر السيارة كان "كبيراً للغاية" وأن الإصلاحات استغرقت وقتاً أطول من المتوقع.

فقال: "بالطبع ذلك أمر سلبي بالنسبة له، لأنه فوّت ساعة كاملة من التجارب".

وتابع: "خاصة هنا في بودابست، ظروف المسار تتغير كما أنها حلبة مع درجة حرارة مرتفعة خلال فترة ما بعد الظهر، وهكذا سيكون السباق أيضاً".

واسترسل: "لذا، فإن أية خبرة تكتسبها تساعدك خلال السباق. لكن علينا ألا ننسى أن اليوم كان المرة الأولى له هنا على متن سيارة فورمولا واحد".

وأكمل: "لو نظرنا إلى أزمنة اللفات في بداية التجارب الحرة الأولى، لوجدنا أنه كان سريعاً جداً جداً. ربما كان أسرع من اللازم!".

واختتم: "قلت له، من الأفضل أن تكون أبطأ قليلاً خلال التجارب الحرة الأولى وتكمل العديد من اللفات، لأن كل لفة تساعدك على زيادة فهمك التقني وخبرتك".