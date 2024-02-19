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الشرق الأوسط
فورمولا 1

تسونودا: سيارة "آر.بي" الجديدة تبدو بالفعل "قفزة كبيرة للأمام"

قال يوكي تسونودا أن سيارة فريقه الجديدة "آر.بي" تبدو بالفعل "قفزة كبيرة للأمام"، وذلك بعد تجربتها في ميزانو.

خلدون يونس
خلدون يونس
يوكي تسونودا، آر.بي

يوكي تسونودا، آر.بي

محتوى ريد بُل

أكمل تسونودا وزميله دانيال ريكاردو أول اللفات على متن السيارة الجديدة خلال يوم التصوير في الحلبة الإيطالية وذلك بعد حدث إطلاق السيارة في لاس فيغاس.

وظهرت السيارة مع الهوية الجديدة للفريق "فيزا كاش آب آر بي"، وباسمها الكامل "في.سي.إيه.آر.بي01".

وأوضح تسونودا بأن السيارة تبدو بالفعل تحسناً حقيقياً مقارنة بسيارة الموسم الماضي التي اكتفت بالمركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين، رغم اللمحات القوية التي ظهرت بها خلال بعض الجولات مثل المكسيك وأبوظبي.

فقال: "الشعور رائع خلف المقود، على الحلبة، كانت أولى اللفات على متن ’في.سي.إيه.آر.بي01’ سلسلة للغاية".

وأكمل: "أشعر بالفعل بوجود عدة خطوات فعلية للتحسين مقارنة بالعام الماضي، تمثل قفزة كبيرة حقاً. لقد استمتعت بالفعل على متن السيارة الجديدة وكذلك مع الكسوة اللونية الجديدة، الهوية الجديدة للفريق.. لقد كان يوماً إيجابياً".

وأردف: "يمكنني القول أنها تبدو أسهل في التعامل ولا أشعر بوجود مشكلة واضحة أو خصائص قوية (لا أرغب بها) حالياً. شعوري إيجابي حتى الآن".

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من جهته، قال ريكاردو: "من ناحية الشعور، كانت لفات جيدة. لكن من الصعب التنبؤ الآن، لكننا سنحصل على مزيد من الانطباعات حالما نقودها مجدداً".

وتابع: "العودة إلى ريد بُل أمرٌ يسعدني مجدداً. العودة إلى هذه العائلة. هذا الموسم بمثابة مرحلة أخرى في مسيرة الفريق المهنية".

وأردف: "لم يعد الفريق مجرد فريق ناشئ تابع لـ ريد بُل. بل أصبح فريقاً يقف على قدميه".

ويأمل جودي إيغينتون المدير التقني للفريق أن يتواصل الزخم الإيجابي من جولة أبوظبي الختامية للموسم الماضي، إلى بداية الموسم الحالي.

فقال: "هدفنا هو التنافس، نريد المنافسة بقوة ضمن معركة الوسط واستخلاص كامل قدرات السيارة ومواصلة التطوير".

وأكمل: "أعتقد أننا وفي حال حققنا أهدافنا مع السيارة، حينها سنكون مسرورين".

واختتم: "أنهينا الموسم الماضي بشكل قوي. توقعاتنا أن ننافس ضمن معركة الوسط وربما بوسعنا بدء التنافس مبكراً وبشكل أكثر ثباتاً".

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