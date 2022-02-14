تسونودا: خبرتي في الفورمولا 2 ستساعدني مع إطارات الفورمولا واحد الجديدة

تنتقل بيريللي هذا الموسم إلى اعتماد حجم مختلف للإطارات في الفورمولا واحد كجزء من التغييرات التي تشهدها قوانين البطولة، والتي تتضمّن كذلك الانتقال إلى سيارات معتمدة على التأثيرات الأرضية.

وتخلى الصانع الإيطالي عن إطارات 13 إنشًا السابقة واستعاض عنها بإطارات 18 إنشًا التي يعتقد بأنها أقرب بكثير لما يُعتمد على سيارات الطرقات.

وقد انتقلت الفورمولا 2 إلى هذه الإطارات في 2020، عندما خاض تسونودا موسمًا أوّل مثيرًا للإعجاب، إذ يرى الياباني أن ما تعلّمه في ذاك العام قد يضعه في موقع جيد لمواجهة تحديات الموسم المُقبل في الفورمولا واحد.

إذ وبعدما قاد سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 على جهاز المُحاكاة وشارك في تجارب ما بعد الموسم الماضي في أبوظبي، يعتقد تسونودا أن خبرة الإطارات الجديدة مشابهة لما اختبره في الفورمولا 2.

حيث قال: "السيارات الجديدة تبدو أكثر حدّة بوجه عام، إذ ومع الحركة الأسرع وعلى مدار لفات طويلة، فإنّ الإطارات الأكبر تمنحك شعورًا مختلفًا تمامًا عن ذلك مع إطارات 13 إنشًا".

وأضاف: "لقد اختبرت ذلك الشعور من قبل، كونه وعندما سابقت في الفورمولا 2 انتقلنا إلى ذات الإطارات وشعرت بذات الاختلاف حينها. تبدو تلك خطوة مشابهة جدًا".

وتابع: "لذلك أعتقد أن بمقدوري الاستفادة من خبرتي في الفورمولا 2. لكن الإطارات ليست هي فقط ما سيتغيّر هذا العام، فالسيارات الجديدة تعني أن هنالك الكثير من التغييرات لاختبارها والتأقلم معها".