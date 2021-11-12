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تسونودا خاض "محادثة جيّدة" مع ريد بُل حول واقعة القسم الثالث من تصفيات المكسيك

قال يوكي تسونودا أنّه خاض "محادثة جيّدة" مع ريد بُل لتوضيح واقعة القسم الثالث من التجارب التأهيليّة لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد بعد مواجهته لانتقادات من قبل كريستيان هورنر.

تسونودا خاض "محادثة جيّدة" مع ريد بُل حول واقعة القسم الثالث من تصفيات المكسيك

بعد منح زميله بيير غاسلي في ألفا تاوري عامل السحب في الطلعة الأخيرة من القسم الثالث، حاول تسونودا الابتعاد عن طريق بيريز وفيرشتابن أثناء اقترابهما في محاولتيهما الأخيرتين في التصفيات.

وخرج سائق ألفا تاوي عن المسار عند سلسلة المنعطفات على شكل حرف "اس"، لكنّه شتّت تركيز بيريز خلفه ما تسبّب في خروجه عن المسار. ومن ثمّ خفّف فيرشتابن سرعته بعد رؤيته لسيارتين خارج المسار أمامه ومحاولتهما العودة إلى الحلبة.

وقال هورنر مدير فريق ريد بُل بعد الحصّة أنّ سائقَيها تشتّتا بسبب تسونودا، لكنّ فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري دافع عن سائقه الياباني اليافع، قائلًا أنّه لم يكن بوسعه فعل المزيد للابتعاد عن طريقهما.

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وبحديثه أمسٍ الخميس في البرازيل، قال تسونودا أنّ فريقه ألفا تاوري شعر بأنّه لم يكن بوسعه فعل المزيد بناءً على المعلومات التي تلقاها، وكشف أنّه تحدّث إلى ريد بُل حيال الوضع.

وقال الياباني: "تحدّثنا كثيرًا حول القسم الثالث. اتّفق المهندسون على أنّه لم يكن بوسعي فعل المزيد في ذلك الوضع. لكن في ذات الوقت يُمكننا أن نرى أنّ هناك مساحة للتعلّم على صعيد المحادثات اللاسلكيّة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لدينا معلومات أكثر من ذي قبل، ولو طلبت المزيد من المعلومات فربّما لم نكن لنواجه ذات الوضع. كما تحدّثت إلى ريد بُل في اليوم التالي وخضنا نقاشًا جيّدًا، واستمعت إلى منظورهم".

وأردف: "ما حدث كان مؤسفًا، وعلينا التعلّم من ذلك ومحاولة عدم تكرار ذلك في المرّة المقبلة".

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