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تسونودا: جولة بريطانيا كانت هامة جداً على صعيد فهم الإطارات

قال يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد كانت هامة جداً له على صعيد فهم الإطارات، ما سيساعده في السباقات المقبلة.

تسونودا: جولة بريطانيا كانت هامة جداً على صعيد فهم الإطارات

عانى الياباني الناشئ من بداية صعبة لموسمه، حيث عانى على مدار اللفة الواحد في مجاراة زميله بيير غاسلي، إضافة إلى بعضٍ من سوء الحظ في السباقات.

وفي سيلفرستون لم يحظَ السائقون إلا بحصة تجارب حرة واحدة قبل التصفيات، وهذا ما لم يعجب سائقي الفريق نظراً لتثبيت الإعدادات مبكراً، حيث وصف غاسلي التصفيات بأنها "الأسوأ" له. 

واستطاع تسونودا استعمال السباق الرئيسي - بعد سباق تصفيات محبط - للتركيز على فهم وتعلم الإطارات.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه ولناحية إدارة الإطارات، كنتُ جيداً للغاية. أعتقد أنني في النمسا كنت أحافظ كثيراً على الإطارات وكنت بطيئاً للغاية". 

وتابع: "حاولت التحسن في سيلفرستون وكنت أضغط بشدة في القسم الأول للسباق، خاصة في القسم الثاني بعد الانتقال إلى إطارات ’هارد’، لكن مع المزيد من الإدارة، سار كل شيء على ما يرام. لذا سأستفيد من هذه التجربة للمستقبل".

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وأنهى تسونودا السباق في المركز العاشر، خاصة بعد انزلاق كيمي رايكونن وانثقاب إطار غاسلي.

فقال: "أنا مسرور بتسجيل نقطة. اللفات الأخيرة كانت متقلبة للغاية. لكن الصيغة الجديدة صعّبت مهمتنا إضافة إلى حصة تجارب حرة واحدة قبل التصفيات، وذلك أمر لم أختبره من قبل في سيلفرستون".

وأكمل: "التواجد في الهواء النظيف جيد جداً. كنت قادراً على إيجاد توازن السيارة الطبيعي. لكن حالما أصبح خلف سيارات أخرى، فإن توازن السيارة يتغير ويصبح غير ثابت، وكنت أعاني للقيادة بشكل مناسب".

واختتم: "كنت أركز على إدارة إطاراتي. كانت ثقتي جيدة للغاية في سيلفرستون. وحاولت الالتزام بالخطة التي وضعتها لنفسي. وقد سار ذلك بشكل جيد خاصة خلال القسم الأول للسباق".

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