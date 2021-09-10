تسونودا تفاجأ من عقده الجديد مع ألفا تاوري

أعلن فريق ألفا تاوري، الذي تملكه ريد بُل، في وقت سابق من هذا الأسبوع الحفاظ على تشكيلتها الحالية من السائقين، لموسم 2022 المقبل، والمؤلفة من تسونودا وبيير غاسلي.

لكن وبعد موسمه الأول كناشئ، مع العديد من الأخطاء والحوادث، كان الشاب الياباني يعي أن موقعه قد يكون في خطر.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، قال: "بصراحة، في النصف الأول للموسم لم يكن أدائي ثابتاً".

وأكمل: "من ناحيتي، كنت متفاجئاً بعض الشيء ببقائي مع الفريق للموسم المقبل. وبداية، أود توجيه الشكر لهم".

وحين سُئِل عن سبب التفاجؤ، أشار تسونودا إلى بعض الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها في الموسم.

فقال: "لقد تعرضت لعدة حوادث، وكلفتُ الفريق الكثير من الأموال. لم أكن بحال جيدة في النصف الأول للموسم، خاصة في المجر عندما ارتطمتُ بالحائط في التجارب الحرة الأولى".

وتابع: "بالنسبة إلى فرانز (توست مدير الفريق) وهيلموت (ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات)، فلا بدّ لك من تقديم نتائج ثابتة مع المزيد من الانضباط ضمن الحصص. لم أتحسن في النصف الأول للموسم".

يوكي تسونودا، ألفا تاوري تصوير: صور موتورسبورت

وتعقيباً على مقاربته هذا الموسم، اعترف تسونودا أن ثقته قد تأثرت بعد الحوادث والأخطاء.

فقال: "لم أكن أعلم ما سيحمله لي الموسم، وكنتُ أضغط بقوة في كل حصة. وكنت أشعر أنني أقود بشكل جيد".

وتابع: "أعتقد أنه وبدءاً من إيمولا، خاصة بعد التصفيات، خسرتُ بعض الثقة. وواصلت ارتكاب الأخطاء بشكل متكرر. لذا حاولت إعادة العمل على نفسي وبناء الثقة".

واسترسل: "لم أتوقع أن يكون الوضع بهذه الصعوبة في الفورمولا واحد، بعكس فئات الناشئين التي لا تخسر فيها ثقتك بنفسك بهذه السرعة. لذا، أنا أعمل على بنائها مجدداً مع محاولة السعي لثبات أكثر في الأداء".

واختتم: "كذلك في بداية الموسم، كانت توقعاتي عالية جداً. لهذا السبب سار سباقي الأول بشكل جيد. لكن بعد ذلك، اختلف الأمر".