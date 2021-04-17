تسونودا "تحمّس أكثر من اللازم" قُبيل حادثته في تصفيات إيمولا

بعد أن قدّم أداءً مثيرًا للإعجاب خلال مشاركته الأولى في الفورمولا واحد في جائزة البحرين الكبرى قبل ثلاثة أسابيع، وصل تسونودا إلى إيمولا وهو يأمُل المنافسة على حصيلة أخرى من النقاط وظهور أول ضمن القسم الثالث للتصفيات.

لكن السائق الياباني فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته "أيه.تي02" عند مخرج منعطف "فاريانتي ألتا" المزدوج، ما تسبب في انزلاقه للخلف قبل أن يرتطم بالجدار.

وقد ترك ذلك سيارته مع أضرار واضحة وتسبب برفع العلم الأحمر، إلى جانب دفع تسونودا إلى المركز الأخير على شبكة انطلاق سباق الغد بعد أن فشل في تسجيل زمن سريع في التصفيات.

وقد عقّب الياباني على ذلك عقب خروجه من التصفيات قائلًا: "كنت أضغط أكثر من اللازم عند مدخل المنعطف لأكون صريحًا".

وأضاف: "حتى ذلك الوقت كانت اللفة تبدو رائعة في الواقع، حيث أعتقد أنّه من خلال ذلك كان من السهل خوض القسم الأوّل مع إطار واحد".

وتابع: "كنت فقط متحمّسًا أكثر من اللازم. كان ذلك خطأ سخيفًا بالنسبة لي، لذلك أشعر بالأسف للفريق. عليك تجاوز ذلك اليوم، وخوض سباقك غدًا".

هذا وكان تسونودا قادرًا على الخروج من السيارة والابتعاد عن الحادثة بالرُغم من عنف اصطدامه بالجدار، حيث صرّح بأنّه لم يشعر بأيّ ألم، لكنه كان "أكثر قلقًا حيال السيارة من نفسه".

فقال: "بدا الوضع سيئًا للغاية في الواقع، من خلال ما رأيته في مؤخرة السيارة".

وأكمل: "آمُل بالفعل أن يتم تصليح السيارة بشكل جيّد للغد، أشعر فقط بالأسف تجاه الفريق".

وبالرُغم من أن التجاوز سيكون على الأرجح أكثر صعوبة حول حلبة إيمولا الضيقة، إلّا أنّ تسونودا متفائل حيال فرصه بالعودة من الخلف في الترتيب خلال السباق، معتقدًا بأنّ سقوط الأمطار قد يخلط الأوراق.

"سنكون ضمن أجواء مختلفة في الغد، مع الأمطار، وهو ما قد يساعدني بعض الشيء" قال تسونودا.

واختتم: "لذلك عليّ القيام بكل الأمور على نحوٍ جيّد وتفادي ارتكاب الأخطاء على عكس اليوم. أعتقد بأن الوضع سيكون مختلفًا بعض الشيء. سيتعيّن عليّ فقط التأقلم مع الظروف غدًا، والضغط حتى النهاية".