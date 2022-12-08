تسونودا: السائق الأسرع سيقود فريق ألفا تاوري في 2023

يتّجه تسونودا لدخول موسمه الثالث مع الفريق الإيطاليّ بعد أن كان بجوار زميله السابق بيير غاسلي الذي كان بمثابة قائد الفريق.

وغادر الفرنسي صوب ألبين للعام المقبل، وسينضمّ نيك دي فريز لتسونودا لتشكيل ثنائيّ ألفا تاوري، حيث يتمتّع الهولندي بسيرة لامعة في الفورمولا إي، والفورمولا 2 وسباقات السيارات الرياضيّة، لكنّه سيكون ناشئًا في الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ تسونودا يتواجد في صفوف الفريق لعامين، لا يزال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل يعتقد بأنّ خبرة دي فريز، التي شملت كذلك عمله على جهاز المحاكاة مع مرسيدس، ستجعله يكون قائدًا طبيعيًا في الفريق.

وقال ماركو عند الإعلان عن ضمّ دي فريز: "لا يزال يوكي يافعًا ولا يملك الخبرة والخلفيّة، لذا يجب أن يقود نيك الفريق".

وأضاف: "سنرى كيف ستسير الأمور العام المقبل، لكن بناءً على الخبرة والشخصيّة التي لديه، فيجب أن يكون هو القائد".

وشعر تسونودا بأنّه سيحصل على مسؤوليّة أكبر كسائق ألفا تاوري منذ عدّة أعوام، واستبعد فكرة اعتبار دي فريز القائد بشكلٍ أوتوماتيكي، مُشيرًا إلى أنّ أيًا منهما الأسرع في العام المقبل سيكون هو القائد.

وقال الياباني: "حسنًا، سيكون السائق الأسرع هو قائد الفريق في جميع الأحوال".

وأضاف: "لذا لا أهتم، سواءً كنت قائد الفريق أم لا، أركّز فقط على عملي، وهناك الكثير من الأشياء لتعلّمها وتحسينها".

وأردف: "من الواضح أنّني سأتحمّل مسؤوليات أكبر من هذا العام نتيجة مغادرة بيير. لكن لا أزال أملك ثقة كبيرة في قدرتي على بلوغ ذلك، سأعود أكثر قوّة".