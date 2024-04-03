تسونودا: التوقف عن الكلام الغاضب عبر اللاسلكي أصعب من قوى الجاذبية خلف مقود السيارة
اعترف يوكي تسونودا سائق آربي، أن "التحمل" وعدم التفوّه بكلام غاضب عبر اللاسلكي مع فريقه، يستنزف منه طاقة أكبر من قوى الجاذبية التي يتحملها أثناء قيادة سيارة فورمولا واحد.
يخوض تسونودا موسمه الرابع في الفورمولا واحد، وقد اشتهر بالتعبير عن مشاعره بشكل علني من خلال رسائله القوية والغاضبة عبر لاسلكي الفريق.
وأفصح تسونودا عما يجول بخاطره حيال "لحظات الاستفزاز التي أعيشها في ذهني" رداً على الطلب بالتراجع خلف زميله في الفريق دانيال ريكياردو، خلال سباق البحرين الافتتاحي للموسم الشهر الماضي.
لكن السائق الياباني أدرك أن هذا المجال "يجب عليّ تحسينه، بالتأكيد ... مركزاً بشكل أساسي على تحكمي بنفسي" حيث يحاول وضع نفسه في موقع يمكّنه من منافسة سيرجيو بيريز على مقعد ضمن فريق ريد بُل بدءاً من الموسم المقبل.
وجرب الياباني هذه المقاربة في سباق السعودية التالي، حين قام سائق فريق هاس كيفن ماغنوسن بتجاوزه بطريقة غير قانونية خارج الحلبة ثم أعاقه أثناء محاولته مساعدة زميله في الفريق نيكو هولكنبرغ على تسجيل نقطة المركز العاشر.
ويرى تسونودا أن ذلك الوضع كان اختباراً جيداً لإرادته، فقال: "أنا مسرور جداً بكيفية التعامل [مع الوضع]".
وأكمل: "أريد تغيير نفسي. لذلك، أنا سعيد بأنني قادر على إثبات ذلك بعض الشيء، هذه الخطوة الأولى".
وأضاف تسونودا أنه بالرغم من عدم استخدامه للاسلكي إلا أنه كان لا يزال يشعر بالضغط: "بالطبع، الاستمرار في ذلك دائماً أصعب، لكن هذا ما أهدف إليه وهذا ما يجب أن أفعله. لكنه لم يكن سهلاً، بالطبع، حتى داخل خوذتي، كنت أعضّ لساني بقوة!".
واعترف تسونودا أن الابتعاد عن الكلام الغاضب عبر اللاسلكي يتطلب منه طاقة أكبر مما كان متوقعاً - حتى أكثر مما تتطلبه قيادة سيارة فورمولا واحد.
حيث قال: "لم أكن أعلم أن ذلك [عدم استخدام اللاسلكي]، في الواقع، سيتطلب الكثير من الطاقة. أكثر مما أستخدمه لرقبتي أو قوى الجاذبية، لتحمل الضغط".
واختتم: "متأكد أنني سأستغرق المزيد من الوقت للتعود عليه. ولكنني متأكد من قدرتي على مواصلة ذلك أيضاً".
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