تسونودا: التحكّم في نفسي على اللاسلكي "مسألة أساسيّة"

جذبت محادثات تسونودا اللاسلكيّة الساخنة اهتمام المتابعين والمشجّعين وأدّت إلى ردود فعلٍ متباينة.

وبحديثه ضمن البرنامج الإذاعي الرسميّ للبطولة، اعترف تسونودا بأنّ العمل على ذلك "مسألة أساسيّة" بالنسبة إليه لتحسينها في السباقات القادمة.

وقال الياباني الشاب: "لا أعلم أصلًا لماذا أشعر بذلك الغضب. أحب حقًا إكمال لفّتي وحدي بشكلٍ طبيعي ولا أحبّ مواجهة شيء ما يُشتّت تركيزي خلال لفّتي السريعة. خاصة عندما أكون بصدد خوض لفّة جيّدة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أغلب السائقين يشعرون بذلك، لكن أعتقد بأنّ التحكّم في نفسي مسألة أساسيّة الآن بالتأكيد".

وفي حين أنّ البعض عبّر عن تقديره لشغف تسونودا، فإنّ غضبه بعد التصفيات في برشلونة دفعه للاعتذار عن تعليقاته لاحقًا.

واعترف تسونودا أنّ تعليقاته الغاضبة حينها، والتي شكّك فيها علنًا في فريقه ألفا تاوري، قد تجاوزت الحدود.

وقال بخصوص ذلك: "فقدت السيطرة على نفسي في برشلونة. ليس عليّ فعل ذلك، لكنّني ضغطت على زرّ اللاسلكي وصرخت في وجههم".

وأضاف: "لذا هذه نقطة ضعفي الآن بالتأكيد. أعتقد بأنّ المحادثات اللاسلكيّة من بين أهمّ الأشياء في الفورمولا واحد على وجه الخصوص. لذا لا فائدة من الصراخ عبر اللاسلكي".

وأكمل: "لو أردت الحصول على نصيحة من الفريق فعليك الحديث بهدوء وإخبارهم بالمشكلة. لكن لو صرخت فلن يفعلوا أيّ شيء. لذا أعتقد بأنّ اللاسلكي مسألة أساسيّة بالنسبة لي في الوقت الحاضر".

وأشار تسونودا إلى تقديره للدعم الذي يتلقاه من فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري، الذي قلّل من شأن تعليقات تسونودا الغاضبة في برشلونة.

وقال تسونودا: "إنّه هادئ ودائمًا ما يدعم السائقين. يعرف سيباستيان فيتيل جيّدًا على سبيل المثال وتابع كيف أصبح سائقًا ناجحًا. لذا لا يُجبرني على فعل كذا أو كذا، يُحاول نصحي فحسب".

وأكمل: "حتّى بعد إيمولا فقد ضحك عليّ، ليس بطريقة سيّئة، بل قال أنّ تلك الأمور تحدث".

وتابع: "قال لي ليس عليك القلق بشأن اللاسلكي، لا يُمثّل ذلك أيّ شيء، ركّز على القيادة والتحدّث إلى مهندسك حول المشكلة".