تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ألبين واثقة من قدرتها على إدارة مكونات المحرك المتبقية لتفادي العقوبات هذا الموسم التالي / أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 أخبار

تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم

اعترف يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أنه اضطر إلى "تهدئة" أسلوب قيادته بعض الشيء، وذلك بعد الحوادث التي تعرض لها في بداية موسم 2021 الجاري في الفورمولا واحد.

تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم

قدم الياباني اليافع أداءً واعداً في موسمه الأول كناشئ، وحظي بإعجاب شريحة من المتابعين وكذلك فريقه ألفا تاوري، خاصة بعد سلسلة من التجاوزات القوية في أول سباق له في البحرين الذي أنهاه تاسعاً.

لكن، وخلال السباقات التالية، تعرض تسونودا إلى عدة حوادث لعل أهمها حادثته في إيمولا حين خرج من التصفيات ومن ثم انزلق عندما كان ينافس على مراكز النقاط.

ولاحقاً انتقل الياباني إلى إيطاليا ليكون قريباً من مقر فريقه ضمن خطوة لمساعدته على التركيز وبناء ثقته بنفسه، لينجح لاحقاً بتسجيل النقاط في أربع مناسبات خلال السباقات السبعة الماضية.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة للقيادة، يمكن القول أنني غيرت من أسلوب قيادتي، حاولت التهدئة أكثر وعدم الانجرار وراء العدائية الزائدة".

وأكمل: "على سبيل المثال، كنت عدائياً جداً خلال أول خمسة سباقات، مباشرة منذ قسم التصفيات الأول".

وتابع: "سيارة الفورمولا 2 أسهل بشكل كبير في التحكم بها، مقارنة بسيارة الفورمولا واحد. من الصعب التحكم بها، لذا حالما أدركت ذلك، بدأتُ بتهدئة أسلوب قيادتي".

وأردف: "بالطبع، حالما تزداد ثقتي في السباق فإنني أحاول القيادة بعدائية والعودة إلى أسلوبي المعتاد. لكنني بالفعل، غيرت قليلاً من مقاربتي".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار تسونودا إلى اختلاف توقعاته عن الفورمولا واحد قبل مشاركته بها وبعدها.

فقال: "بصراحة، ما كنت أتوقعه قبل الموسم مقارنة بالآن، أمر مختلف حقاً".

وأكمل: "قبل بداية الموسم كنت أتوقع وضعاً أفضل لناحية المنافسة. لكنني كذلك ارتكبت أخطاء كبيرة، بينما قدمت بعض السباقات الجيدة كذلك. كان موسماً متقلباً حتى الآن".

وتابع: "كنت أعتقد أنه سيكون موسماً أكثر ثباتاً. لكن حتى الآن أعتقد أنني تعلمت الكثير".

واسترسل: "الهدف (للنصف الثاني من الموسم) بسيط، أحتاج إلى أداء أكثر ثباتاً ونتائج أكثر ثباتاً، وذلك عبر تسجيل النقاط في كل سباق".

واختتم: "أحتاج إلى تقديم أداء أكثر ثباتاً في كل حصة، ومن ثم تسجيل النقاط كذلك".

يوكي تسونودا، ألفا تاوري

يوكي تسونودا، ألفا تاوري

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات
ألبين واثقة من قدرتها على إدارة مكونات المحرك المتبقية لتفادي العقوبات هذا الموسم

المقال السابق

ألبين واثقة من قدرتها على إدارة مكونات المحرك المتبقية لتفادي العقوبات هذا الموسم

المقال التالي

أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح

أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

1 س
2
موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

3 س
3
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

4
فورمولا 1

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها

26 دقيقة
5
فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها
فورمولا 1

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها

26د
أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر
فورمولا 1

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر

50د
فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ
فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

1 س
رالي بلجيكا: خبرة تييري نوفيل على المسارات البلجيكية ستمنحه الأفضلية
فورمولا 1

رالي بلجيكا: خبرة تييري نوفيل على المسارات البلجيكية ستمنحه الأفضلية

2 س
أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1

أبرز التحديثات التقنيّة لفريق ريد بُل على قنوات تهوية المكابح

4 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

More from
يوكي تسونودا
تسونودا: جولة بريطانيا كانت هامة جداً على صعيد فهم الإطارات جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

تسونودا: جولة بريطانيا كانت هامة جداً على صعيد فهم الإطارات

تسونودا "تحمّس أكثر من اللازم" قُبيل حادثته في تصفيات إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

تسونودا "تحمّس أكثر من اللازم" قُبيل حادثته في تصفيات إيمولا

ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري
فورمولا 1

ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري

ألفا تاوري More from
ألفا تاوري
تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تُشير إلى أنّ فينياليس حاول تفجير محرّكه في سباق ستيريا

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

ياماها تعلّق مشاركة فينياليس في جائزة النمسا الكبرى

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر 2021

أحدث الأخبار

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف رفع هاميلتون من ثقة نوريس بنفسه على الحلبة وخارجها

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تسحب استئنافها لعقوبة فيتيل في المجر

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

رالي بلجيكا: خبرة تييري نوفيل على المسارات البلجيكية ستمنحه الأفضلية
فورمولا 1 فورمولا 1

رالي بلجيكا: خبرة تييري نوفيل على المسارات البلجيكية ستمنحه الأفضلية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.