تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم

قدم الياباني اليافع أداءً واعداً في موسمه الأول كناشئ، وحظي بإعجاب شريحة من المتابعين وكذلك فريقه ألفا تاوري، خاصة بعد سلسلة من التجاوزات القوية في أول سباق له في البحرين الذي أنهاه تاسعاً.

لكن، وخلال السباقات التالية، تعرض تسونودا إلى عدة حوادث لعل أهمها حادثته في إيمولا حين خرج من التصفيات ومن ثم انزلق عندما كان ينافس على مراكز النقاط.

ولاحقاً انتقل الياباني إلى إيطاليا ليكون قريباً من مقر فريقه ضمن خطوة لمساعدته على التركيز وبناء ثقته بنفسه، لينجح لاحقاً بتسجيل النقاط في أربع مناسبات خلال السباقات السبعة الماضية.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة للقيادة، يمكن القول أنني غيرت من أسلوب قيادتي، حاولت التهدئة أكثر وعدم الانجرار وراء العدائية الزائدة".

وأكمل: "على سبيل المثال، كنت عدائياً جداً خلال أول خمسة سباقات، مباشرة منذ قسم التصفيات الأول".

وتابع: "سيارة الفورمولا 2 أسهل بشكل كبير في التحكم بها، مقارنة بسيارة الفورمولا واحد. من الصعب التحكم بها، لذا حالما أدركت ذلك، بدأتُ بتهدئة أسلوب قيادتي".

وأردف: "بالطبع، حالما تزداد ثقتي في السباق فإنني أحاول القيادة بعدائية والعودة إلى أسلوبي المعتاد. لكنني بالفعل، غيرت قليلاً من مقاربتي".

بالمقابل، أشار تسونودا إلى اختلاف توقعاته عن الفورمولا واحد قبل مشاركته بها وبعدها.

فقال: "بصراحة، ما كنت أتوقعه قبل الموسم مقارنة بالآن، أمر مختلف حقاً".

وأكمل: "قبل بداية الموسم كنت أتوقع وضعاً أفضل لناحية المنافسة. لكنني كذلك ارتكبت أخطاء كبيرة، بينما قدمت بعض السباقات الجيدة كذلك. كان موسماً متقلباً حتى الآن".

وتابع: "كنت أعتقد أنه سيكون موسماً أكثر ثباتاً. لكن حتى الآن أعتقد أنني تعلمت الكثير".

واسترسل: "الهدف (للنصف الثاني من الموسم) بسيط، أحتاج إلى أداء أكثر ثباتاً ونتائج أكثر ثباتاً، وذلك عبر تسجيل النقاط في كل سباق".

واختتم: "أحتاج إلى تقديم أداء أكثر ثباتاً في كل حصة، ومن ثم تسجيل النقاط كذلك".

يوكي تسونودا، ألفا تاوري تصوير: صور موتورسبورت