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تسونودا: إطارات "ميديوم" الغريبة لم توفّر أيّ تماسكٍ في القسم الثاني من التصفيات

قال يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أنّ "شعورًا غريبًا" على إطارات "ميديوم" خلال القسم الثاني من التصفيات منعه من التواجد ضمن العشرة الأوائل على شبكة انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى.

تسونودا: إطارات "ميديوم" الغريبة لم توفّر أيّ تماسكٍ في القسم الثاني من التصفيات

حقّق الياباني الشاب ثاني أسرع الأزمنة في القسم الأوّل من التصفيات على إطارات "سوفت"، لكنّه عانى في القسم الثاني في ظلّ محاولة ألفا تاوري التأهّل على تركيبة "ميديوم" لبدء السباق عليها.

لكن في حين أن غاسلي حقّق ثامن أسرع الأزمنة في القسم الثالث، اكتفى تسونودا بالمركز الـ 13، قائلًا أنّه لا يُمكنه قبول "مدى ضعف التماسك بعد تآكل تركيبة سي3".

وعندما سُئل إن كان قد ندم على عدم استخدام إطارات "سوفت" في طلعته الثانية في القسم الثاني، أجاب تسونودا: "كلّما استخدمت إطارات سوفت فقد عملت بشكلٍ جيّد، وكان الشعور داخل السيارة جيّدًا، خاصة في هذه الحصّة".

وأكمل: "الشعور بتركيبة سي3 كان مختلفًا بالكامل، خاصة على المجموعة الثانية الجديدة. لا أعتقد بأنّه كان بوسعي العبور عليها، لم يكن هناك تماسكٌ على الإطلاق".

وأردف: "سنرى إن كانت هناك مشاكل أخرى أم لا. كان القسم الأوّل رائعًا وفجأة كان الثاني سيّئًا حقًا".

وواصل حديثه بالقول: "على صعيد التعلّم فإنّ ذلك جيّد. أعتقد بأنّني تعلّمت الكثير من هذه التصفيات. أعتقد بأنّ مقاربتي للقسمين كانت جيّدة، ربّما كان هناك الكثير من الزحام، وتعيّن عليّ الانتظار في الصف".

واختتم بالقول: " ربّما عليّ العمل على إدارة الزحام وكيفيّة التأقلم أكثر عند الانتقال من تركيبة سي3 إلى سي4".

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