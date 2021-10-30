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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

تسونودا: أوستن كان أفضل سباقاتي حتى الآن

من قبل:
, محرر

يرى يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد في أوستن، كان الأفضل في مسيرته المهنية حتى الآن.

تسونودا: أوستن كان أفضل سباقاتي حتى الآن

تأهل الياباني عاشراً على شبكة انطلاق سباق أوستن، خلف سيارات ريد بُل، مرسيدس، فيراري ومكلارين. وكان أحد سائقَين اثنين فقط انطلقا على إطارات ’سوفت’، مع كارلوس ساينز.

وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها تسونودا بالإنهاء ضمن مراكز النقاط منذ المركز السادس في سباق المجر.

فقال: "هذه خطوة جيدة. فترة طويلة من دون نقاط، أعتقد أن أدائي شهد تقدماً جيداً منذ تركيا، لكنني ارتكبت خطأ كبيراً هناك، أما في أوستن، فقد تحسنتُ ونجحت بإيصال السيارة ضمن مراكز النقاط".

وتابع: "كانت وتيرتي ثابتة، أعتقد أن هذا أفضل سباق لي حتى الآن هذا الموسم، حتى مع الظروف الصعبة. أحتاج للتعلم وعليّ مواصلة الضغط وتسجيل النقاط بشكل متواتر".

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وبعد بداية جيدة في جولة الأمريكيتين، أمضى الياباني القسم الأول للسباق وهو يصدّ هجمات فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، بينما كان أمام لويس هاميلتون لفترة وجيزة في تركيا.

حيث قال: "عادة أنا أخسر الكثير من المراكز في اللفة الأولى. وهذه المرة اكتسبت بعض المراكز، وكنت أكثر عدائية بقليل بالمقارنة مع الجولات الأخرى، لا بأس في ذلك، لذا سأواصل على هذا النهج".

وتابع: "أنا مسرور، خاصة وأن زميلي اضطر للانسحاب وكانت عليّ مسؤولية تسجيل النقاط. مهما كانت النقاط قليلة إلا أنها هامة. لهذا أنا مسرور".

واسترسل: "لم تكن تلك مهمة سهلة. لقد عانيت حقاً مع القسم الخلفي للسيارة على المقاطع السريعة، لكنني كنت على تواصل دائم مع المهندسين لمحاولة إدارة الوضع".

بالمقابل، أوضح تسونودا أنه بات يعلم أين يمكنه التحسن للسباق المقبل.

فقال: "أعتقد أنه عليّ رفع وتيرتي أكثر مما أقدمه في التجارب الحرة الأولى، كنت بالمركز 18، وهذا شكّل علامة استفهام بالنسبة للمهندسين".

واختتم: "عليّ التفكير بشكل أكبر في استراتيجيتي خلال التصفيات، بالتالي تحسين تلك الأمور بدءاً من الجولة المقبلة. سأركز على هذه التفاصيل".

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