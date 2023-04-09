تسونودا: ألفا تاوري بحاجة للتخلص من الجانح لتعويض السرعة القصوى "المروّعة"
أشار يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري إلى أن على الفريق المشاركة بسيارة "دون جناح" في باكو، لمعالجة الضعف الكبير في السرعة القصوى على المقاطع المستقيمة.
أكمل تسونودا سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد عاشراً بعد أن أمضى أغلب الوقت ينافس أوسكار بياستري سائق مكلارين.
وضمن ترتيب السرعة القصوى كانت سيارته بالمركز 17 بين السيارات.
وضمن معرض كلامه بعد تسجيل أول نقطة للفريق هذا الموسم، وصف الياباني أداء السيارة على المقاطع المستقيمة "بالمروّع".
حيث اعترف في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن السرعة القصوى هي مصدر قلق كبير للفريق.
فقال: "نعاني من جرّ هائل على المقاطع المستقيمة، السرعة القصوى مروّعة".
وأكمل: "لذا، في باكو نحتاج للمشاركة دون جناح! من أجل رفع السرعة القصوى".
يشار إلى أن تسونودا نجا من حادثة مع بياستري في بداية السباق، انتهت دون تدخل من الحكام.
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