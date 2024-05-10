تسونودا: آربي بوسعها اللحاق بالخمسة الأوائل إذا ما واصلت وتيرة التقدم الحالية
يعتقد يوكي تسونودا أن فريقه آربي ربما سيكون بمقدوره اللحاق بالفرق الخمسة الأوائل في الفورمولا 1 إذا ما تمكن من مواصلة وتيرة التقدم الذي أحرزه حتى الآن في موسم 2024.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
تمتع الفريق المتمركز في فاينزا بأكثر جولاته تنافسية هذا العام في ميامي نهاية الأسبوع الماضي، حيث نجح تسونودا بتسجيل النقاط مرتين عبر حلوله ثامنًا في السباق القصير وسابعًا بعد أداء قوي في السباق الرئيسي.
فيما خاض زميله دانيال ريكاردو سباقًا قصيرًا قويًا كذلك تأهّل فيه وأكمله بالمركز الرابع، قبل أن يتراجع أداؤه بشكل غريب في السباق الرئيسي ليعبر العلم الشطرنجي في المركز الـ 15.
وسمح ما مجموعه 12 نقطة في ميامي بأن تعزّز آربي من مركزها السادس في ترتيب الصانعين خلف أستون مارتن.
حيث تركت تلك النتيجة تسونودا متشجعًا حيال تأديات الفريق المقبلة، مُشيدًا بسرعة وتيرة التقدم الذي تحققه آربي.
فقال: "يُظهر ذلك القدر الذي نضغط به، ولا سيما عبر الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس. التقدم الذي حققناه حتى الآن على مدار الموسم سريع للغاية".
وأضاف: "ننافس في كل سباق حتى الآن حول المركز العاشر، ونسجل النقاط في معظم السباقات، ومؤخرًا لم ننافس على المركز العاشر فقط، بل أحرزنا المراكز الـ 8، 9، 7 والـ 4".
وأكمل: "بالطبع لا نتواجد بعد ضمن مستوى فرق مثل مرسيدس، لكنني كنت قادرًا اليوم على القيادة ضمن ذات الوتيرة وربما أسرع أمام إحدى سيارات مرسيدس".
واختتم: "لذلك وإذا ما استمرينا على ذات الوتيرة من التقدم، ربما في مرحلة ما نتمكن من اللحاق بهذه الفرق. هذا ما نهدف له الآن".
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