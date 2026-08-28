السائق البلغاري، الذي ارتبط اسمه بمقعد مع ريسينغ بولز لموسم 2027، لم تتح له حتى الآن فرصة القيادة على الحلبة بسيارة فورمولا 1، على عكس منافسيه في الفئات الأدنى.

وخلال الاختبار في إيمولا، قاد تسولوف سيارة ريسينغ بولز من طراز VCARB 02 وقطع مسافة إجمالية بلغت 690 كيلومترًا على مدار اليوم.

وبعد استيفائه متطلبات المشاركة في حصص التجارب الحرة يوم الجمعة في الفورمولا 1، والتي تشمل امتلاك رخصة من الفئة "إيه"، وأن يكون عمره 18 عامًا على الأقل، واجتياز الاختبار النظري للاتحاد الدولي للسيارات، والحصول على 25 نقطة على الأقل من نقاط رخصة القيادة الخاصة أو "سوبر لايسنس" خطا السائق الشاب خطوة أخرى نحو شبكة انطلاق الفورمولا 1 من خلال هذه التجربة المكثفة خلف عجلة القيادة.

ولم يتمكن نيكولا تسولوف من إخفاء حماسه بعد قيادته الأولى لسيارة فورمولا 1.

حيث قال: "انتهى أول يوم لي من الاختبارات في سيارة فورمولا 1 وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي سار بها اليوم".

وأكمل: "استكمال لفات بسيارة FW48 يمثل فرصة رائعة لفهم السيارة بشكل أفضل وتقديم بيانات وملاحظات مفيدة للفريق".

وأضاف: "كل حصة أشارك فيها تتيح لي تعلم أشياء جديدة. أريد تحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة لمواصلة تطوير نفسي والمساهمة في تقدم الفريق".

وبعد موافقة الاتحاد الدولي للسيارات، يبدو من المرجح أن يشارك تسولوف في حصص التجارب هذا الموسم مع ريد بُل أو ريسينغ بولز.

نيكولا تسولوف، ريسينغ بولز

ووفقًا للقوانين السارية، يتعين على كل فريق توفير أربع حصص تجارب لسائقين ناشئين في كل موسم.

وحتى الآن، استوفت ريسينغ بولز ثلاثة من هذه المتطلبات، بينما أكملت ريد بُل واحدة.

من جهته، أشاد مدير فريق ريسينغ بولز، آلان بيرمان، بأداء السائق الشاب، قائلًا: "كان اليوم خطوة إيجابية للغاية بالنسبة إلى نيكولا. لقد تأقلم مع السيارة بسرعة كبيرة وأظهر الثقة التي ترغب في رؤيتها من سائق يقود سيارة فورمولا 1 للمرة الأولى".

"هذه التجربة جزء من برنامج التطوير الذي نديره لسائقينا الشباب. لقد رأينا كيف أثمر هذا المسار عن نتائج في مناسبات عديدة من قبل".