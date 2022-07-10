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تسريح لوكلير، وفيرشتابن وهاميلتون من خرق قوانين خطّ الحظائر المغلق
تلقى كلٌ من شارل لوكلير، وماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون غرامة 10.000 يورو معلّقة لقاء خرقهم لقوانين خطّ الحظائر المغلق بعد سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.
تمّ استدعاء ثلاثيّ الصدارة في سباق الأحد من قبل المراقبين بعد أن تبيّن أنّ مدرّبيهم دخلوا منطقة خطّ الحظائر المغلق قبل وزنهم، وهو ما يُعدّ خرقًا لتعليمات إجراءات ما بعد السباق التي تمّ إصدارها من قبل إدارة السباق.
وعلى إثر الاستماع إليهم مساء الأحد، اختار المراقبون توجيه عقوبة غرامة 10.000 يورو معلّقة للفرق الثلاثة.
ذلك يعني بقاء نتيجة سباق جائزة النمسا الكبرى على حالها واعتمادها بشكلٍ رسمي، كذلك بعد تبرئة فرناندو ألونسو من مسألة التسريح غير الآمن خلال وقفة صيانته في السباق.
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