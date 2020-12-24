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تسريح فرانك ويليامز من المستشفى

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تسريح فرانك ويليامز من المستشفى

تمّ تسريح فرانك ويليامز من المستشفى ليُواصل تعافيه في منزله وفق ما أكّده فريق ويليامز للفورمولا واحد.

نُقل البريطاني إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوع وأكّدت عائلته حينها أنّه في وضعٍ مستقرّ، لكنّها تكتّمت على تفاصيل حالته الصحيّة.

وأعلن فريق ويليامز اليوم الخميس أنّ صاحب الـ 78 عامًا، الذي أسّس الفريق في الفئات الصغرى في 1966، قد تمّ تسريحه من المستشفى وهو يُواصل التعافي في منزله.

وجاء في بيان الفريق: "نحن مسرورون بالإعلان عن عودة فرانك وتسريحه من المستشفى وهو يتعافى الآن في منزله".

وأضاف: "تودّ عائلة ويليامز شكر الجميع على دعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة، ونتمنّى للجميع عامًا سعيدًا".

 
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