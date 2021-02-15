تسريح ألونسو من المستشفى على إثر جراحة فكّه المكسور

صدمت سيارة بطل العالم مرّتية أثناء قيادته لدرّاجة هوائيّة في لوغانو في سويسرا الأسبوع الماضي، وهو ما تسبّب في نقله إلى المستشفى.

وأظهرت الفحوصات الأوليّة أنّ سائق ألبين في الفورمولا واحد تعرّض لكسٍ في فكّه العلويّ تطلّب خضوعه لعمليّة جراحيّة، لكنّ الأطبّاء كانوا سعداء بالجراحة، قائلين أنّها تمّت بنجاح.

وبعد الإعلان عن أنّ ألونسو سيبقى في المستشفى بقيّة عطلة نهاية الأسبوع للمتابعة، أكّدت ألبين الآن أنّه قد تمّ تسريحه للمغادرة.

وجاء في بيان قصيرٍ من الفريق: "بعد فترة مراقبة بلغت 48 ساعة في المستشفى في سويسرا، تمّ تسريح ألونسو الآن ليُواصل تعافيه في منزله".

وأضاف: "سيحظى بفترة قصيرة من الراحة الكاملة قبل أن يستأنف تدريجيًا تدريباته من أجل بدء التحضيرات لبداية الموسم".

وأكمل: "مثلما هو الحال دائمًا شُكرًا لهم لتمنياتكم بالتعافي لفرناندو".