تسريح ألبون "الموجوع" من المستشفى بعد المزيد من الفحوصات

ضُرب ألبون بقوّة من الخلف من قبل سيباستيان فيتيل في ظلّ كبح السائقين لتفادي الحادث الذي جمع جو غوانيو وجورج راسل عند الانطلاقة.

ودُفع التايلندي بقوّة إلى اليمين نحو جدار خطّ الحظائر وتمّ ضربه من قبل بعض السيارات الأخرى إثر ذلك في وسط المسار.

وبعد أن توقّفت سيارته، قال سائق ويليامز عبر اللاسلكي: "أنا بخير" عندما سُئل عن حالته من قبل مهندسه، لكنّ الطاقم الطبي أخذ الوقت الكافي لإخراجه من قمرة القيادة.

وبعد الفحوصات الأوليّة في المركز الطبي على الحلبة، تمّ إرساله إلى مستشفى كوفنتري من أجل إجراء المزيد من الفحوصات.

وقال ألبون ضمن بيانٍ للفريق: "أنا سعيدٌ لأنّ كلّ من كانوا طرفًا في حادثة اللفّة الأولى بخير. شكرًا لكلّ الطاقم الطبي على الحلبة وفي مستشفى كوفنتري. من المؤسف أنّ سباقنا انتهى قبل بدايته اليوم، لكنّنا نوجّه كلّ تركيزنا صوب النمسا".

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال يوست كابيتو مدير فريق ويليامز أنّ ألبون أخبرته بأنّ الاصطدام بجدار خطّ الحظائر كان الضربة الأقوى.

وقال كابيتو في هذا الصدد: "إنّه موجوع. سنرى كيف سيكون غدًا، إنّها لمدعاة للراحة أنّه بخير، ذلك هو الأمر الأكثر أهميّة".

وأضاف: "ذهب معه أخصائيّه الرياضي إلى المركز الطبي، حصلنا على كلّ التحديثات وهو بخير. لديه بعض الألم في ظهره، لذا يجب أن نكون حذرين".

وأكمل: "ترون مدى أهميّة العمل على صعيد السلامة. لم تكن الضربة من الخلف قويّة، لكنّه انزلق واصطدم بجدار خطّ الحظائر بقوّة، وهو الاصطدام الأقوى الذي شعر به".

وأردف: "ذلك هو التسابق، ولا يُمكنك الانزعاج من ذلك. الأمر الأهم هو أنّ جميع الشباب بخير، كلّ ما عدا ذلك لا يهم".

ومع حصول ألبون على الضوء الأخضر، سينتقل تركيز ويليامز نحو تصليح سيارته "اف.دبليو44" بالنظر إلى أنّ المكوّنات التي تحطّمت كانت تمثّل النسخة الوحيدة من التحديثات التي جلبها الفريق لهذه الجولة.