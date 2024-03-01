تسريب رسائل هورنر المزعومة بعد تبرئته في تحقيق ريد بُل للفورمولا واحد

بعد مرور حوالي 24 ساعة بالضبط من تبرئة هورنر من الادعاءات التي قدمتها ضده إحدى الموظفات، قامت عناوين بريد إلكتروني مجهولة، بتوزيع ملف كامل من الوثائق التي قيل أنها متعلقة بالقضية.

الرسائل الإلكترونية تلك، احتوت على رابط إلى ملف "غوغل درايف يضم الوثائق، جاء فيها: "بعد التحقيق الأخير الذي أجرته ريد بُل والبيانات التي صدرت، ستكونون مهتمين برؤية المواد المرفقة".

وتم إرسال البريد الإلكتروني إلى أكثر من 100 شخص، بما في ذلك شخصيات بارزة ضمن مؤسسة الفورمولا واحد، والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وكذلك مديري الفرق الحاليين ووسائل الإعلام. كما تم تضمين يوس فيرستابن، والد سائق ريد بُل ماكس فيرستابن، ضمن المستلمين.

ولم تؤكد ريد بُل ما إذا كانت الوثائق حقيقية أو مزيفة، لكن الفريق أصدر بياناً من قبل هورنر في حلبة البحرين.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل تصوير: إريك جونيوس

جاء فيه: "لن أعلق على التكهنات مجهولة المصدر، ولكن لأكرر، لقد نفيت دائماً الادعاءات".

وأكمل: "لقد احترمت نزاهة التحقيق المستقل وتعاونت معه بشكل كامل في كل خطوة. كان تحقيقاً شاملاً وعادلاً أجراه محامٍ مستقل متخصص وقد اختتم برفض الشكوى المقدمة. ما زلت مركزاً بالكامل على بداية الموسم".

وبينما لا تزال صحة الوثائق غير واضحة، فإن الطريقة التي تم بها توزيع الملف على نطاق واسع على وسائل الإعلام وأفراد من الفورمولا واحد بهدف تحقيق أقصى تأثير ممكن، تشير إلى أن هناك أفراداً مصريون على تشويه سمعة هورنر على الرغم من تبرئته.

وبينما تم الضغط للتحقيق مع هورنر بعد شكوى من موظفة، لكن طبيعة تسريبها إلى العلن أشارت إلى أنها كانت تُستخدم من قبل البعض كصراع قوى ضمن الشركة.

وكانت هناك تكهنات بوجود اختلافات بين الطرف التايلاندي مالك أغلبية أسهم ريد بُل الأغلبية والطرف النمساوي، على الرغم من أنه لم يتم التصريح بأي شيء علناً.

ويبدو أن إرسال الرسائل الإلكترونية المجهولة، بعد 24 ساعة فقط من انتهاء التحقيق ومع بداية الموسم، يعتبر محاولة لتشويه سمعة هورنر.

وفي وقت سابق من اليوم، حثت الفرق المنافسة إدارة الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات على التدخل لضمان وجود شفافية أكبر في كيفية تعامل ريد بُل مع الأمر.

حيث قال زاك براون، المدير التنفيذي لدى مكلارين: "لقد قرأت هذا البيان. أعتقد، ومما رأيت، أن هناك الكثير من الشائعات والتكهنات والأسئلة".

وأضاف: "أعتقد أن الهيئة المنظمة تتحمل مسؤولية وسلطة تجاه رياضتنا، وتجاه جمهورنا، وأعتقد تجاهنا جميعاً في الفورمولا واحد... أعتقد أنهم بحاجة إلى التأكد من أن الأمور كانت شفافة تماماً".