تسريبات اسم ألفا تاوري الجديد تضع نهاية لاسم "ريسينغ بُلز"

كشف الفريق بأنه سينتقل لاسم جديد في موسم 2024 للفورمولا واحد، كجزء من عملية إعادة الهيكلة والتنظيم من قبل شركة ريد بُل المالكة.

وظهرت تكهنات بأن الاسم الجديد سيكون "ريسينغ بُلز"، وهو اسم يتماشى مع اسم الفريق الرئيسي، ريد بُل، وسيسمح كذلك بجذب رعاة إضافيين.

لكن، ومع الاقتراب من الإعلان الرسمي، تسربت صور للحسابات والأسماء الجديدة، لا تتضمن اسم "ريسينغ بُلز".

بدلاً من ذلك، ظهر اسم "فيزا كاش آب آر.بي" كاسم لحسابات الفريق الرسمية، قبل أن يختفي. ويبدو أن ذلك ظهر خطأ للعلن قبل إعلان الاسم رسمياً.

ويبدو كذلك أن "آر.بي" في نهاية الاسم، بدلاً من ريسينغ بُلز، سيستعمل كاسم للفريق، ومن المتوقع أن يتم تأكيد ذلك الشهر المقبل.

ويشير اسم "فيزا" وكذلك "كاش آب" إلى الاهتمام المتزايد لشركات الرعاية الأمريكية بالفورمولا واحد، خاصة وأن الشركتين لم تتواجدا بشكل كبير سابقاً في البطولة.