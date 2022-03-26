تركيز مكلارين على حلّ لمشكلة قنوات تهوية المكابح أبطأ من تطوير سيارة "ام.سي.ال36"

بعدما واجه الفريق مشاكل على المكابح في تجارب البحرين الشتوية، تعيّن على مكلارين توجيه مواردها نحو إيجاد حل قُبيل نهاية أسبوع السباق.

وبينما نجح الفريق مع تصميم قناة تهوية أمامية محدّث، لكن ذلك الجهد كان يعني أن مكلارين كانت، رفقة هاس، واحدة من فريقين اثنين فقط أخبروا "فيا" رسميًا بأنهم لم يجلبا أيّة أجزاء محدّثة إلى جائزة السعودية الكبرى.

وبالرُغم من أن فرقًا أخرى قد انتقلت لخصائص جديدة للجناح الخلفي لسباق جدّة، لكنّ مكلارين أبقت على الجناح الذي استخدمته في البحرين.

وتواجدت سيارتا مكلارين في آخر ترتيب السرعات يوم أمس الجمعة، على الرُغم من تواجد لاند نوريس في المركز السابع في التجارب الحرة الثانية، ما يُشير إلى أن الفريق ربنا يكون قد وجد إعدادات أكثر تنافسية لنهاية الأسبوع في جدّة.

واعترف سيدل أن جهود الفريق لمعالجة مشكلة قنوات تهوية المكابح كان لها تأثير مستمر.

فقال: "دعونا نقول بأن الفريق كان مشغولًا جدًا جدًا بالتركيز الكامل على تلك المهمة. وهو ما تطلّب توجيه الكثير من الموارد بعيدًا عن القيام بأمور أخرى بالتوازي، وهو ما مثّل تضحية بعض الشيء".

وأضاف: "وفي ذات الوقت لم تكن الأجزاء المحدثّة الجديدة جاهزة بعد بسبب ذلك، أو لم تمثّل خطوة إلى الأمام لتلك الحلبة تحديدًا هنا. نحن سعداء بالجناح الخلفي الذي استخدمناه في البحرين على سبيل المثال لنستعين به هنا كذلك".