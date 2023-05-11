تركيز فيراري "الأساسي" على التخلص من تفاوت أداء السيارة

بدأت فيراري عمليات تحديث سيارتها مع تعديل في الأرضية أمام الإطار الخلفي لجائزة ميامي الكبرى، بهدف دفع السيارة نحو مزيد من الأداء.

لكن لوكلير تعرض لحادثة في القسم الثالث من التصفيات، بينما صرّح ساينز أن "المرونة معدومة" في الحزمة الحالية ما يعني عدم قدرتهما على إدارة الإطارات عند الانتقال بين النوعيات المختلفة.

وأنهى لوكلير السباق سابعاً وهو المركز نفسه الذي انطلق منه، بينما أنهى ساينز خامساً.

وبالرغم من تصريحاتهما خلال التجارب الحرة بأن التفاوت في الأداء قد انخفض بالفعل، لكن هدف فيراري الأول ما زال يتمحور حول هذه النقطة.

حيث أشار جوك كلير مدرّب لوكلير، الذي تكلم في العرض التقني لسيارة فيراري أمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، أن خصائص السيارة الانسيابية وإعداداتها تلعب دوراً في ذلك.

فقال: "المسألة دائماً عبارة عن مجموعة عوامل متشابكة".

وأكمل: "مع حزمة الانسيابية الجديدة خلال الفترة الشتوية، فإنه من الطبيعي أن نأخذ وقتاً لإيجاد الإعدادات الملائمة".

وتابع: "الأرضية الجديدة توسّع نافذة العمل المثالية للسيارة، وقد أشار السائقان إلى أن التفاوت في الأداء بات أقل".

واسترسل: "نحتاج للتخلص من هذا. ربما هذا هو تركيزنا الأساسي حالياً كي يحصل السائقان على المزيد من الثقة".

وستجلب فيراري المزيد من التحديثات في إيمولا وإسبانيا، كما جلبت تعديلات على الصفيحة الانتهائية للجانح الأمامي والأرضية في المملكة العربية السعودية.