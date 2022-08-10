تركيز جو ينصب على البقاء مع ألفا روميو خلال فترة الانتقالات لموسم 2023

صعد جو إلى الفورمولا واحد مع ألفا روميو هذا الموسم بعدما حلّ وصيفًا في بطولة الفورمولا 2 العام الماضي، ليزامل فالتيري بوتاس ضمن التشكيلة الجديدة بالكامل لمعسكر هينويل في الفئة الملكة هذا العام.

ويحمل جو واحدًا من المقاعد القليلة الشاغرة في البطولة للموسم المُقبل، لكن الصيني أوضح في المجر أنه لا يفكر في الانتقال إلى أي فريق آخر.

"لم أتحدث مع أية فرق أخرى بعد" قال جو قبل تأكيد انتقال فرناندو ألونسو إلى أستون مارتن وظهور خطة مكلارين للانفصال عن دانيال ريكاردو وخلط الأوراق الكبير الذي شهده سوق الانتقالات.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا ومستقر في ألفا روميو. ربما كنت قلقًا حيال مستقبلي في بداية الموسم، لكنني لست قلقًا للغاية الآن حيال ذلك".

وتابع: "أعتقد أنني تجاوزت مرحلة إثبات نفسي والتأقلم مع الفريق، والآن في مرحلة الحفاظ على ذلك وتقديم أداء ثابت".

وأكمل: "ومن ثم سأحاول تحسين نفسي خطوة بخطوة بالتوجه إلى نهاية الموسم. لكنني حتى الآن سعيد للغاية بالعمل مع هذا الفريق".

جديرٌ بالذكر أن جو قدم أداءً مثيرًا للإعجاب خلال معظم النصف الأول من هذا الموسم، مع تقدمه إلى المركز العاشر في سباقه الأول في البحرين قبل أن يسجل أفضل نتائجه بحلوله ثامنًا في جائزة كندا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي.